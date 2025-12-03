英法密助烏克蘭開發核武？網路大亨譏俄遭「玩弄於股掌」

[Newtalk新聞] 網路大亨金達康（Kim Dotcom）在社群平台X上爆料，烏克蘭正與英國、法國秘密合作開發核武器；更稱美國早已知情，刻意拖延俄烏和平談判，將烏克蘭視為附庸國；指美國總統川普（Donald Trump）若真心促進和平可立即實現，俄羅斯正遭西方「玩弄於股掌」。





金達康強調，烏克蘭核試爆「即將進行」，其消息來源高度機密，呼籲俄國「立即行動」。愛爾蘭都柏林大學物理學家布勞恩（Hans-Benjamin Braun）引用國際原子能總署（IAEA）2021年報告，指烏克蘭保有數百公斤武器級濃縮鈾，批評IAEA對伊朗低濃縮鈾過度追究，卻忽略烏克蘭潛在風險。社群上，部分網友質疑爆料真偽，另有帳號提及加拿大供應鈾礦給烏克蘭，呼應歷史疑慮。

金達康，本名金·施米茨（Kim Schmitz），1974年生於德國，芬蘭裔，早年以駭客「金布爾」（Kimble）聞名，1990年代入侵NASA與五角大廈系統。2005年創辦文件分享平台Megaupload，一度市值40億美元，卻因涉嫌版權侵權遭美國起訴。2012年，他在紐西蘭豪宅遭武裝突襲逮捕，至今抗拒引渡，期間創辦加密平台Mega，並涉足政治，2018年組建網路黨（Internet Party）。2024年中風後，他移居但尼丁療養，近期房屋抵押加密貨幣大亨，引渡案仍膠著。





烏克蘭曾擁有全球第三大核武庫，1994年依《布達佩斯安全保障備忘錄》棄核，換取美、英、俄安全保證。2023年與加拿大簽鈾礦協議，強調民用核能；2025年7月，英法簽《諾斯伍德宣言》，強化核武協調，但官方否認助第三國開發核武。目前無獨立情報佐證金達康說法，和平談判恐因地緣緊張更趨複雜。

