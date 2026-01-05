英法戰機聯手 空襲IS地下軍火庫

記者廖子杰／綜合報導

英國國防部證實，皇家空軍「颱風FGR4」（Typhoon FGR4）戰機3日攜手法國戰機，對敘利亞境內一處「伊斯蘭國」（IS）地下軍火庫目標發動空襲，藉此重申國際社會打擊恐怖主義的堅定立場。

英國防部透過社群媒體發文指出，英皇家空軍於敘利亞當地時間3日深夜（臺灣時間同日清晨），在法國航太軍戰機和A330 MRTT空中加油機支援下，出動「颱風FGR4」戰機，以「鋪路4型」（Paveway IV）精確導引炸彈，空襲位在敘國中部古城帕米拉（Palmyra）以北山區，據信是IS後勤樞紐和指揮中心的地下設施。

廣告 廣告

英國防部表示，根據初步戰損評估顯示，此次英法聯合打擊行動成功摧毀該處IS據點，不僅可望阻斷恐怖組織的武器供應鏈，行動過程也未造成任何平民傷亡，且雙方參與任務的所有軍機均平安返回基地。英國防大臣希利也說，此次行動展現了英國在國際反恐行動中的領導力，以及與盟友並肩作戰的堅定決心，未來也將持續打擊恐怖主義，防止極端意識形態在中東地區死灰復燃。

值得注意的是，敘利亞在過渡政府總統夏拉領導下，於去年11月正式加入由美國領導的國際反恐聯盟，成為第90個成員國，共同對抗IS威脅、遏止外國武裝分子進入中東。據聯合國相關資料顯示，目前IS在敘國和伊拉克境內，仍存在約5000至7000名武裝分子。

英軍「颱風FGR4」戰機3日以導引炸彈空襲敘利亞境內IS目標。（取自英國國防部網站）