英法承諾部署部隊保烏克蘭 俄羅斯警告：若派兵將視為合法打擊目標

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

俄羅斯外交部於1月8日再次發出警告，強調任何部署於烏克蘭領土的西方武裝力量都將被視為「合法打擊目標」。俄方發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，無論是軍事單位、設施、倉庫或是相關基礎建設，一旦出現在烏克蘭境內，都將其歸類為外國干預。

支持烏克蘭的「自願者聯盟」峰會6日在法國巴黎舉辦，包括英國首相施凱爾（右）與法國總統馬克宏（中）均出席。（圖／@ZelenskyyUa X）

根據外媒CNN報導，這項立場是針對英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏日前簽署的意向聲明所作出的強硬回應。英法兩國於1月6日在巴黎「自願者聯盟」（Coalition of the Willing）會議上達成協議，計畫在未來可能的和平協議架構下，派遣多國部隊進入烏克蘭以確保其國家安全。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）長期以來堅持，和平協議內容必須包含西方盟友提供強而有力的保護，以防止俄羅斯未來再次發動戰爭。隨著數月來的協商，歐洲與美國提供的保障形式已逐漸成型，英法兩國簽署的法律框架將允許其軍隊在烏克蘭境內運作。然而，莫斯科的強硬表態突顯出雙方在和平協議條件上仍存在巨大鴻溝，短期內難以達成共識。

與此同時，烏克蘭境內的軍事行動並未因外交斡旋而放緩。俄羅斯近期加劇了對烏克蘭能源設施的攻擊，試圖在冬季低溫達到巔峰之際癱瘓其電力供應。基輔當局已向市民發出警告，面對可能下探攝氏零下20度的嚴寒與持續襲擊，應提前儲備食水、電池及保暖衣物。英國首相施凱爾直言，「唯有普丁做出妥協，和平協議才有可能達成，但從目前的軍事動向來看，俄羅斯並未展現出尋求和平的意願。」

