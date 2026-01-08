英法擬向烏克蘭派兵 俄羅斯怒斥「戰爭軸心」揚言打擊

烏克蘭6日與歐洲代表在巴黎就安全保障議題舉行會談，會後英、法兩國表態將在俄烏停火後，於烏克蘭境內設立軍事中心，對此俄羅斯今天(8日)首度做出回應，稱任何烏克蘭領土上的外國部隊都將被視為「合法打擊目標」。

路透社報導，俄羅斯外交部形容，烏克蘭與其歐洲盟友發表的「巴黎聲明」是名符其實的「戰爭軸心」。根據該聲明，英、法計畫在烏克蘭境內成立軍事中心；德國總理也表達派兵意願。

俄羅斯外交部對此警告，在烏克蘭領土部署西方軍事單位、軍事設施、倉庫等基礎設施構成「外國干預」，對俄羅斯和其他歐洲國家的安全構成威脅，因此將被俄軍視為合法打擊目標。

2022年2月，俄羅斯以預防烏克蘭加入北約、危及俄羅斯安全為由，對烏克蘭發動全面入侵。莫斯科當局一再表示，絕不接受西方國家向烏克蘭部署軍隊。

在美國與歐洲國家的斡旋下，俄烏近期展開停火談判，烏方希望能將安全保證納入和平協議，以防止未來再次遭到俄羅斯入侵。

美國則排除向烏克蘭派兵的可能，但美國特使魏科夫(Steve Witkoff)6日在巴黎會議上表示，川普總統「強烈支持」對烏克蘭提供安全保障。