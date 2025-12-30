即時中心／林韋慈報導

連接英國與法國的英法海底隧道在年末元旦旅行高峰期間發生故障。今（30）日，隧道內電纜出現問題，導致連通英法的歐洲之星高速列車（Eurostar）調度大亂，官方已宣布全面取消來往倫敦班次。

營運穿越隧道的LeShuttle公司表示，隧道內車頂電纜先是故障，隨後斷電，造成列車無法運作。根據英國媒體報導，部分列車被困在英法之間，車上旅客在社群媒體表示，只能等待列車恢復運行，廁所擁擠、飲水與食物耗盡。

廣告 廣告

歐洲之星已發出公告，阿姆斯特丹、布魯塞爾、巴黎至倫敦的所有列車全面停駛，旅客需等待進一步通知。歐洲之星官方網站也提醒旅客：「我們強烈建議將行程改至其他日期。非必要請勿前往車站，除非已持有車票。」

因為此時正值2025年底旅行高峰時期，大批旅客因此滯留在英法兩端車站，無法行動。

快新聞／英法海底隧道供電不穩 歐洲之星來往倫敦列車全面停駛

2025年12月30日在倫敦聖潘克拉斯國際車站排隊等候搭乘歐洲之星列車。（圖／美聯社提供）

原文出處：快新聞／英法海底隧道供電不穩 歐洲之星來往倫敦列車全面停駛

更多民視新聞報導

疑美論、詆毀國軍、演習武統...國防部揭中國軍演爭議訊息「高達46則」

中國軍方無人機疑俯瞰台北101 國防部打臉：明顯認知作戰

最新／台灣基進黨震撼彈！吳欣岱將請辭秘書長 專心參選北市議員

