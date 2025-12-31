英法海底隧道供電異常 歐洲之星列車一度停駛

連接英國與法國的英法海底隧道，30號清晨因為電纜出問題導致電力故障，歐洲之星高速列車及穿梭列車被迫停駛，正值跨年人潮流動高峰，大批旅客被受困在巴黎和倫敦的車站，甚至有列車因為停電受困在海底隧道內。

滯留車站內動彈不得 受困旅客喊「快要崩潰」

連接英國與歐洲大陸的英法海底隧道，因電力中斷而短暫關閉。圖／美聯社、路透社、CNN

這起電力故障事故，導致包括倫敦、巴黎、阿姆斯特丹與布魯塞爾之間所有歐洲之星班次都停駛，這是歐洲最繁忙的交通要道之一，又適逢跨年運行高峰，倫敦和巴黎的車站大批旅客滯留站內動彈不得，一對英國夫妻要從法國回英國看家人，急得像熱鍋上的螞蟻。

甚至有列車因為斷電，受困海底隧道長達好幾個小時，受困旅客崩潰直喊，在車廂內擁擠不堪，非常不舒服，有旅客甚至因為不能上廁所，不得不直接尿在瓶子內。

大批旅客滯留車站，擠得水洩不通。圖／美聯社、路透社、CNN

除了歐洲之星，行駛海底隧道的還有載人與載車輛的穿梭列車，同樣有受困誤點情況，車上旅客抱怨，廁所擁擠，飲水與食物耗盡，儘管當晚已陸續恢復正常，但歐洲之星還是建議旅客更改行程或班次，並隨時留意列車動態，不少旅客的跨年假期計畫全被打亂。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

