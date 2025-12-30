英法海底隧道電力故障！ 歐洲之星警告：服務恢復仍可能延誤

新年假期旅運高峰之際，歐洲之星列車運行一度受阻。

連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」，一度因為英法海底隧道電力故障，導致列車運行嚴重受阻。歐洲之星警告，服務恢復後，還是可能出現延誤。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，由於英吉利海峽隧道停電，所有從倫敦開往巴黎、阿姆斯特丹和布魯塞爾的列車一度都被取消。歐洲之星表示，在隧道部分重新開放後，沒有被取消的列車面臨嚴重延誤和可能臨時取消的情況，建議旅客將出發時間改期。

報導指出，現在正是新年假期的旅運高峰期，有大批旅客受到影響。鐵路營運商致歉，表示旅客可以免費更改行程，或取消預定，獲得退款或電子抵用券。

除了電力故障，英法海底隧道另外有一班「歐洲隧道穿梭列車」傳出故障。故障的列車已經被移出英吉利海峽隧道。營運商表示，由於電力故障導致隧道關閉，沒有乘客被困在隧道裡。針對延誤，營運商致歉表示，延誤時間大約是 5 小時。