英法表態俄烏達成和平協議 將向烏克蘭派遣軍隊
英國首相施凱爾宣布，英國和法國已經簽署一份意向聲明，如果烏克蘭和俄羅斯達成和平協議，英國和法國將向烏克蘭部署軍隊。另外，歐洲領袖發表聯合聲明力挺丹麥。（戚海倫報導）
英國廣播公司BBC報導，在巴黎與烏克蘭盟友會談後，英國首相施凱爾表示，如果俄烏達成和平協議，英法兩國將在烏克蘭各地建立軍事中心，以阻止未來的入侵，法國總統馬克宏隨後表示，可能向相關地區部署數千名士兵。
盟國基本上同意，為烏克蘭提供強有力的安全保障，並且提議由美國主導監督停火，但領土爭端這項關鍵問題還在討論。BBC報導，俄羅斯曾多次警告，任何駐紮在烏克蘭的外國軍隊，都將成為「合法打擊目標」。
另外，關於美國總統川普再度表達，對位在北極圈內丹麥自治領土格陵蘭的圖謀，歐洲國家包括法國、英國、德國、義大利、波蘭、西班牙和丹麥等國領袖發表聯合聲明，強調支持丹麥。聲明中強調主權、領土完整和邊界不可侵犯是普世原則，我們將不會停止予以捍衛。歐洲領袖的聯合聲明強調涵蓋格陵蘭的丹麥是北約一員，表示北極安全仍然是歐洲首要任務，這對國際和對跨大西洋安全至關重要。
