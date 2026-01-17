英法開轟！川普為格陵蘭開鍘8國 歐盟警告：中俄爽看盟友內鬥

美國總統川普對歐洲8國課徵關稅示意圖。路透社



美國總統川普週六（1/17）揚言對歐洲8個國家的輸美商品，進一步施壓奪取格陵蘭，引發歐洲多國領袖反彈。歐盟同日示警，此舉可能引發「危險的惡性循環」，更指大西洋盟友分裂，中俄肯定樂見其成。

川普（Donald Trump）在社群媒體發文，指責丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭8個歐洲國家反對美國掌控格陵蘭，宣布2月1起對8國輸美商品徵收10%關稅，直至美國「就格陵蘭的全面收購達成協議」，更警告6月1日起關稅將提高至25%。

中央社引述法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）發布聲明表示：「對追求北大西洋公約組織（NATO）集體安全的盟邦施加關稅，完全是錯誤之舉。我們當然會就此直接與美國政府溝通。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X平台以法語及英語寫道：「關稅威脅在當前情況下令人無法接受，且無立足之地。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）告訴法新社：「我們不會受到恫嚇。只有丹麥和格陵蘭（Greenland）有權決定與自身相關的事務」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）透過聲明表達對川普的關稅威脅「感到驚訝」，他並指出，川普提及的在格陵蘭增兵一事，其目的正是為了強化北極地區的安全。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒體共同發布聲明警告：「關稅將侵蝕跨大西洋關係，並帶來危險的惡性循環風險。」

這兩人談到：「歐洲將保持團結與協調，並致力維護自身主權」，但也強調：「對話依然至關重要，我們承諾繼續推動丹麥王國與美國上週已展開的相關磋商進程。」

另據路透社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社群媒體X平台發文指出，關稅將損害大西洋兩岸的繁榮，同時將使歐盟偏離終結俄羅斯在烏克蘭戰爭的「核心任務」。

「中俄肯定樂見其成。盟友間的分裂正是他們的利益所在」，卡拉斯警告：「關稅恐使歐美兩地更趨貧窮，並破壞我們的共同繁榮。如果格陵蘭的安全面臨威脅，我們可以在北約框架內解決這個問題。」

歐盟輪值主席國賽普勒斯當晚宣布，歐盟27國大使18日將召開緊急會議。歐盟外交官透露，會議預計於當地時間下午5時展開。

