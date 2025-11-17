英法院裁定「強姦犯小孩不能改姓」憂破壞親子連結 律師轟：國家認可的虐待

英國高等法院一項裁定，引發外界熱議。示意圖（pexels提供）

英國高等法院近日裁定，1名5歲女童D必須保留其父親的姓氏，而該父親曾對其母親實施強姦。法院認為，姓氏是孩子身份與血統的重要部分，更改姓氏可能「進一步破壞」孩子與父親的聯繫，引發外界熱議。

根據英國《每日郵報》報導，皮爾法官（Mr Justice Peel）在審理名為D的女童上訴案時作出裁決，儘管案件中存在嚴重家庭暴力記錄。女童母親指出，讓孩子保留一名強姦犯的姓氏將對孩子造成再次創傷。

法院文件顯示，女童自2021年12月以來未曾與父親見面。父親在2015至2017年間曾對母親實施4起「非常嚴重」的性侵事件，包括強姦。法庭證詞指出，即使母親哭喊痛苦並拒絕，父親仍拒絕停止性行為。

在分手期間，父親還曾威脅母親，並在2021年9月的一次爭吵中表示「我不能保證回來後不會拿起刀，先殺了你父母，再殺你和D。」之後數週，他仍辱罵母親，使母女2人長期生活在恐懼中。

上訴中，法院部分支持母親，延長非騷擾保護令至2027年。皮爾法官指出，父親涉嫌違令，警方也正在調查其歷史性強姦案件。此外，父親還需支付母親部分訴訟費用。

律師普勞德曼（Ms Proudman）批評裁決：「這是國家認可的虐待。法院強迫孩子承擔或保留強姦犯的姓氏，對孩子本身就是傷害，顯示強姦犯的權利被置於受害者和孩子自由權之上。」

此案在社會上引發強烈爭議，外界質疑法院是否真正將孩子利益置於首位。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

