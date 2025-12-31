英法隧道電力故障 「歐洲之星」一度停擺

原本準備排隊搭車卻進不了月台，看板上持續顯示列車取消，在法國的巴黎北站以及英國倫敦聖潘克拉斯站擠滿受困旅客，許多人原本想來個跨年夜旅行或巴黎迪士尼度假，卻計畫趕不上變化。

巴黎北站乘客吉爾表示，「我們因為慶祝我30歲生日而來到巴黎，本來應該搭歐洲之星回家，但全取消。」

英國乘客梅根丹恩指出，「除非你去排那個遠得要命的隊伍，然後等排到了才問得到相關資訊，他們沒在廣播之類的。」

英法海底隧道29日深夜因隧道內高壓電纜故障，全線停駛，30日早上歐洲隧道穿梭列車故障卡在隧道內，雙重故障使得隧道雙向癱瘓，導致倫敦與巴黎、布魯塞爾、阿姆斯特丹的來回列車，以及前往巴黎迪士尼樂園的車次受影響。部分乘客只好轉搭飛機或辦退款，但已經訂好的飯店，以及飛機航班也是爆滿的情況下，使得這趟旅行壓力變大。

瑞士乘客費瑟表示，「我一直以來都只搭飛機或開車，這其實是我第一次搭火車。我有年長者專用的歐鐵通行證，我超想知道怎麼用，但從蘇黎世啟程後，就一直遇到預訂、超賣跟列車取消的問題。」

隧道運營商Getlink強調這次故障純屬技術問題並非遭到破壞，表示30日下午4時隧道單線通車，晚間恢復雙向運作。

