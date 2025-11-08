英法「泰坦之翼」聯演 強化集體防禦
記者潘紀加／綜合報導
英國與法國國防部證實，已自3日起在英國境內，展開為期數週的「泰坦之翼」（Pinion Titan）聯合演訓，其想定高強度作戰情境，將在多處地點進行遠距離機動部署，提升跨軍種與直升機單位作業互通性，強化聯戰效能。
各式直升機「大象走路」 場面震撼
軍聞網站「Army Recognition」報導，此次演習由英國陸軍第1航空旅主導，並集結50架戰鬥攻擊、運輸與通用直升機、約1000輛地面機動載具，以及來自英國陸軍、英國皇家空軍、法國陸軍航空部隊與駐歐非美國陸軍司令部（USAREUR-AF）第12戰鬥航空旅逾2000名官兵參演。
其初期演訓項目之一，是在索夫克郡（Suffolk）的瓦提夏罕（Wattisham）基地，由AH-64E「阿帕契」攻擊直升機、AW159「野貓」直升機、SA342「瞪羚」輕型多用途直升機、CH-47運輸直升機等24架機體，執行俗稱「大象走路」（Elephant Walk）的大規模密集隊形起飛；而機隊後續則將分散至蘇格蘭高地（Scottish Highlands）以迄索爾茲伯里平原等多處前線作戰基地，進行偵察、運補、空中突擊、縱深對地打擊等多項課目演訓，同時納入戰場物資回收、以及野戰熱加油、彈藥裝掛、後勤單位維修支援等演訓；此外也運用無人機、並整合先進數據通訊系統的整合測試，驗證高強度作戰支援能量。
報導指出，這項演習是根據英法7月簽署的新版《蘭卡斯特宮條約》基礎，擴大舉行的跨國演訓，兩國航空部隊可望藉此驗證指管體系運作、任務規劃與戰備能量，展現對《北約憲章》第5條集體防禦條款的共同承諾。
英法自3日起在英國境內展開「泰坦之翼」聯演，首先在瓦提夏罕基地執行「大象走路」密集隊形起飛演訓。（取自英國國防部網站）
參演直升機隊起飛後，分散部署至多處前線作戰基地，執行一系列演訓課目。（取自英國國防部網站）
英軍出動CH-47運輸直升機，執行人員與物資運輸任務，提升後勤支援效能。（取自英國國防部網站）
法軍SA342直升機配備有7.62公厘M134旋轉機槍，可發揮強大支援火力。（取自法國國防部「X」帳號）
