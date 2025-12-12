英海軍縮減歐洲以外演訓 巡邏艦和潛艦部署值得關注

（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）英國國防副大臣近日表示，海軍未來4年擬縮減在歐洲-大西洋區域以外的演訓。英國印太專家認為，海軍目前常態部署於印太區域的2艘巡邏艦及規劃派往澳洲的核潛艦，其未來動向值得關注。

根據國防副大臣卡恩斯（Al Carns）近日在一項國會書面答詢，英國海軍未來4年擬縮減在歐洲、大西洋和北極地區以外演訓，將優先致力於北大西洋公約組織（NATO）和英國本土防衛，同時更專注於軍力現代化。

英國國防部一名發言人今天回應中央社詢問表示，政府將北約防衛擺第一，武裝部隊自2027年起將增加對北約演訓的參與。英國調整海外演訓重點，對歐洲、大西洋和北極地區有更多投入，這有助讓北約更強大、整合度更高，並比照「戰爭時期的速度」，儘速強化嚇阻和創新。

至於相關調整可能如何影響目前2艘常態部署於印太區域的近海巡邏艦（OPV）「史佩號」（HMS Spey）和「添馬號」（HMS Tamar）的活動，以及哪些印太區域演訓或部署計畫可能優先遭縮減，基於安全考量，國防部暫不評論。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）11日在訪問德國期間再度示警，考量莫斯科當局將全國經濟投入戰爭，俄羅斯「5年內」可能就會準備好對北約國家動武，而北約歐洲各國必須做好準備，面對「我們祖父母或曾祖父母曾經歷的戰爭規模」。

倫敦國王學院（King's College London）東亞戰爭與戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）接受中央社採訪表示，據他所知，2艘OPV的部署規劃正在被重新檢視。考量海軍在新、舊能力過渡期（包含戰艦的汰舊換新），英國在波斯灣的部署可能出現軍力缺口，不排除其中一艘目前在印太區域活動的OPV將被重新部署至印度洋西部。

不過，帕特拉諾說，在此之前，這2艘OPV研判將更積極參與有助驗證、測試新能力的演訓。整體而言，它們未必會減少在區域內對雙邊演訓的參與，但預期將更著重於維繫和增進與「重點夥伴」的關係。

帕特拉諾指出，一如國防部6月發布的「戰略防衛檢討」（SDR）所揭示，英國有必要更專注於參加能夠「強化作戰準備、提升協同作戰能力」的演訓。

這意味在印太區域，英國可能縮減對較小型雙邊演訓的參與，或者將部分操演項目整合進較大型的多邊演訓，例如由澳洲和美國主導的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）印太區域安全高階研究員薛特爾－瓊斯（Philip Shetler-Jones）則認為，未來幾年，英國海軍可能會減少派遣至印太區域的艦艇數量。目前部署於印太區域的2艘OPV，則可能會減少出海和參加演訓的天數。

關於資源吃緊的英國海軍未來5年在印太區域可能實施的部署調整，薛特爾－瓊斯告訴中央社，其中一個重要觀察指標是英國能否按原計畫向澳洲部署核動力潛艦。

依據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，自2027年起，配備常規武器的英、美核動力潛艦將輪流部署於澳洲海軍基地，而在此之前，英、澳雙方在今年7月的外交和國防首長2+2會談（AUKMIN）議定，一艘英國潛艦將按計畫於2026年對澳洲進行靠港訪問。

薛特爾－瓊斯指出，英國海軍擬縮減在歐洲-大西洋和北極地區以外的演訓，這反映海軍缺乏足夠資源，以充分落實政府近來發布的幾項國防和戰略規劃。其中原因包括實際可用的作戰平台數量不足，人員和預算也不夠，不足以承擔額外的演訓成本。

此外，在新造艦艇投入服役以前，有幾年的時間（或許不超過5年），英國海軍得面對可用艦艇和設備明顯減少的挑戰。

根據公開資料，英國海軍現役艦艇數量不僅少於南韓、日本、法國、義大利等國，也有服役時間超過預期、導致維修保養成本居高不下的問題。新艦艇未能及時補上，也導致人員在勉強被延長服役或執勤時間的艦艇上，執行任務恐有安全隱憂，相關議題持續引發關注。

儘管縮減在歐洲-大西洋和北極地區以外的演訓與海軍資源吃緊有關，專家普遍認為，英國政府今年陸續發布的SDR和國家安全戰略已表明，歐洲-大西洋和北極地區將持續是戰略優先項目，英國將首先專注於提高自身在北約核心責任區的作戰準備。

此外，大西洋和高北方（High North）北約水域安全情勢惡化、俄羅斯持續挹注資源於增進水下和海上打擊能力，以及美國要求歐洲為自我和集體防衛負起更大責任，也是英國海軍「調整海外演訓重點」的幾個主要原因。（編輯：陳慧萍）1141212