英海軍首測USV模擬護航 未來防禦戰略新里程碑
英國皇家海軍上月在蘇格蘭外海，首度利用「響尾蛇」（Rattler）無人水面載具（USV）與有人船艦進行模擬護航，另外還進行編隊航行等各項測試，驗證無人船艇作戰效能與潛力，被視為未來無人艦艇護航作戰，及未來海軍防禦戰略的新里程碑。
演練多項課目 展示整合任務能力
軍聞網站「Army Recognition」報導，英軍上月28日進行72小時的演習。其中，泊靠在距離演習海域約800公里外「布萊克特號」（X01）上的英國陸、海軍與陸戰隊人員，遠端遙控5艘「響尾蛇」無人艇，為「泰恩河號」（P281）巡邏艦與「史特靈城堡號」（M01）掃雷母艦等艦隊護航，模擬穿越爭議水域。過程中蒐集到的感測器數據、影像等，也立即回傳到「布萊克特號」上。
本次演訓共派出7艘「響尾蛇」無人艇，另外還有1架「梅林」直升機與P2000巡邏艇「騙子號」（HMS Biter，P270）等參與，演練包含編隊航行、警戒護衛與監偵任務等課目，展示有人及無人載具的整合任務能力。
「響尾蛇」無人艇全長7.2公尺，以硬殼充氣艇（RIB）為基礎打造，每艘船由2人遠端操作，1人操控，另1人負責監控和操作船上系統；整套系統採「即插即用」筆電控制架構，因此能在固定或移動指揮站間快速部署，再搭配高規格軍用感測器、攝影機與模組化系統，適合於高風險海域執行偵察、監視、運輸等多元任務。
突破傳統採購流程 加速實用化
報導指出，這場測試由英軍「顛覆性能力與技術辦公室」（DCTO）主導，事前也與「艦隊實驗中隊」（FXS）進行數月推演。DCTO致力快速引進新世代海事科技，加速英國海軍對新技術的採用與部署，突破傳統採購流程，並直接與第一線官兵及產業界合作，加速原型系統實用化。
以「響尾蛇」為例，該專案在採購階段與英國中小企業密切合作，因此從構想到交付僅耗時數週，在船隻建造完成後便立即展開訓練與首航試驗。英軍並指出，這是海軍首度採購客製化無人艦艇，同時該專案在短期內完成交付的運作流程，也提供重要參考。
英軍於蘇格蘭外海使用「響尾蛇」無人艇演練編隊航行、警戒護衛與監偵任務等多項課目。（取自英國皇家海軍網站）
英軍透過本次演訓驗證有人及無人載具整合執行任務的能力。 （取自英國皇家海軍網站）
「泰恩河號」巡邏艦在演訓中扮演「外國軍艦」，接受「響尾蛇」無人艇護航。 （取自英國皇家海軍網站）
「響尾蛇」無人艇由遠在800公里外的指揮艦「布萊克特號」人員遠端遙控。（取自英國皇家海軍網站）
