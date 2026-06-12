英澳聯合聲明重申台海和平穩定至關重要 林佳龍：肯定與歡迎
英國與澳洲10日在倫敦舉行「澳英部長級諮商」，雙方會後發布聯合聲明，重申維護台海和平穩定至關重要，反對任何片面改變現狀的行動，鼓勵對話而非脅迫或使用武力。外交部長林佳龍今(12)日表示，對於英澳兩國連續三年聯合公開表達對台灣的支持，表示高度肯定與歡迎。
外交部指出，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）及國防大臣希利（John Healey）於10日與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及國防部長馬勒斯（Richard Marles）在倫敦舉行「澳英部長級諮商」（Australia–UK Ministerial Consultations, AUKMIN），雙方會後發表聯合聲明，重申維護台海和平穩定至關重要；反對任何片面改變現狀的行動，鼓勵對話而非脅迫或使用武力。英澳兩國對中國在台灣周邊進行破壞穩定的軍演表達關切；另國際社會受益於台灣人民的專業知識，英澳兩國持續支持台灣有意義參與國際組織，並重申致力於深化與台灣在經濟、貿易、科技及文化等領域的關係。
外交部表示，英國、澳洲與我國是共享民主、自由及法治等普世價值的理念相近夥伴，也是穩定印太區域和平的重要力量。
外交部強調，作為國際社會不可或缺的一員，我國將持續與理念相近國家緊密合作，維護台海和平與穩定、拓展台灣的國際參與，並捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域的安全與繁榮。
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