英澳聯合鼓勵陸與我對話 支持台灣參與國際組織 林佳龍表歡迎

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英澳聯合聲明鼓勵陸方與我對話，我外長林佳龍肯定兩國支持台灣參與國際組織。（美聯社）

英澳外交、國防大臣10日聯合聲明，台海和平穩定至關重要，反對任何片面改變現狀的行動，「鼓勵對話而非脅迫或使用武力」，另考量國際社會受益，支持台灣持續意義參與國際組織。我外交部今（12）指出，這是兩國連續三年聯合公開表達對台灣的支持，部長林佳龍也表達高度肯定與歡迎。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）及國防大臣希利（John Healey）於本10日與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及國防部長馬勒斯（Richard Marles）在倫敦舉行「澳英部長級諮商」（Australia–UK Ministerial Consultations, AUKMIN），雙方會後發表聯合聲明。

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聲明重申維護台海和平穩定至關重要，反對任何片面改變現狀的行動，「鼓勵對話而非脅迫或使用武力」。英澳兩國對中國在台灣周邊進行破壞穩定的軍演表達關切；另國際社會受益於台灣人民的專業知識，英澳兩國持續支持台灣有意義參與國際組織，並重申致力於深化與台灣在經濟、貿易、科技及文化等領域的關係。

我外交部指出，針對英澳兩國連續三年聯合公開表達對台灣的支持，部長林佳龍對此表示高度肯定與歡迎。

外交部強調，英國、澳洲與我國是共享民主、自由及法治等普世價值的理念相近夥伴，也是穩定印太區域和平的重要力量。作為國際社會不可或缺的一員，我國將持續與理念相近國家緊密合作，維護台海和平與穩定、拓展台灣的國際參與，並捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域的安全與繁榮。

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