英火車隨機砍人案 造成11受傷2命危

發生事故的列車，仍停在亨丁頓車站，調查人員忙著在現場採集證據。這起隨機砍人案發生在1日晚間，這班從英格蘭北部開往倫敦的列車，在行經劍橋郡時，突然有名男子在車廂內持刀見人就砍，造成11人受傷

英國交通警察局總監洛夫萊斯說明，「最初有9人被認為傷勢危及生命，但經過評估和治療，令人欣慰的是其中4人已經出院，然而仍有兩名傷者生命垂危。」

警方表示，生命垂危者中包括一名列車人員，所幸他的情況已經穩定下來。監視器畫面顯示，這名列車人員當時試圖阻止歹徒犯案，警方稱許他是位真英雄，認為他的勇敢舉動無疑拯救了許多人命。

廣告 廣告

而火車駕駛員當時當機立斷將車子停靠在最近的亨丁頓車站，讓警方迅速上車逮人，也有助事件儘快落幕。不過亨丁頓發生如此驚人事件，許多居民仍餘悸猶存。

英國民眾帕克說道，「今天很多人都會受到影響，我的意思是就在前一天，我的家人還乘坐了這條鐵路線，所以他們很可能也在那趟列車上，我在彼得博勒也有很多親戚，所以我們經常乘坐火車去那裡，就像我之前提到的，我們偶爾也會乘坐火車去倫敦，所以很多人會受到影響。」

目前警方初步調查認為這是起孤狼事件，而且排除為恐怖攻擊。嫌犯是32歲來自彼得博勒的非裔居民，另一名被捕的嫌犯已經獲釋。

英國國防部長希利指出，「目前初步報告顯示，這是一起孤立事件，因此從公眾的角度來看，沒有理由不照常出門活動。」

希利隔天特地出面安撫人心，表示他每週通勤工作，都會搭乘這條火車路線往返英格蘭北部的頓卡斯特市，呼籲民眾別怕搭車。不過發生事故的亨丁頓車站3日仍舊維持關閉。有關單位也將持續調查嫌犯的犯案動機，並釐清他有無精神病史。