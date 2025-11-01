英烏攜手生產「章魚-100」反無人機系統 深化夥伴關係

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」10月26日報導，英國與烏克蘭近日簽署協議，將合作生產數千架「章魚-100」（Octopus-100）反無人機系統，寫下烏國自製無人機首度在北約國家量產紀錄；並在深化兩國防務夥伴關係同時，有效維繫抗俄能量。

烏國國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長烏梅洛夫於10月25日宣布，英、烏2國國防部已根據「與烏克蘭共同建造」（Build with Ukraine）計畫，於近日最新一輪「志願者聯盟」峰會期間簽約，未來將在英國境內設廠生產逾千架「章魚-100」反無人機，協助基輔當局有效抗及俄軍侵略，並藉此展現英國力挺盟友的堅定立場。

報導指出，這項共同生產協議，將使「章魚-100」成為首款在北約成員國境內，量產的烏國自製作戰用無人機，也標誌雙方不斷深化的國防合作夥伴關係，可望加速該型無人機的交付和部署速度，凸顯英國作為烏方國防重要生產中心，以及協助評估系統裝備的關鍵地位。

根據烏方提供資料顯示，「章魚-100」是1款專門用於執行攔截任務的無人機，旨在應對敵人無人載具威脅，並保護己方關鍵基礎設施安全；儘管相關性能參數和技術尚未公開，但外界依照此次宣布生產規模研判，其應具備模組化、快速量產特性，可有效應對俄軍無人機空襲威脅。

英烏將聯合生產「章魚-100」反無人機系統，持續強化雙方防務夥伴關係。圖為澤倫斯基（右2）向施凱爾（右1）展示該機模型。 （截自澤倫斯基「X」帳號影片）

「章魚-100」為攔截專用無人機，可有效反制對手無人機，確保重要基建設施安全。圖為其模型照片。（截自澤倫斯基「X」帳號影片）