鏡報

英特爾傳奇CEO曾參觀 將停產的6吋廠是台積電起家厝

鏡報 謝承學
台積電位於竹科的6吋廠晶圓二廠已宣布兩年內退場。（台積電提供）
台積電位於竹科的6吋廠晶圓二廠已宣布兩年內退場。（台積電提供）

今年台積電證實，公司僅存的6吋廠，台積電晶圓二廠將在兩年內停產，正式宣告當初打下台積電走進世界基礎的6吋廠將走入歷史。當初時任英特爾資深副總、後擔任英特爾總裁的安迪·葛洛夫（Andy Grove），曾經來參觀過台積電起家厝晶圓一廠，如今時過境遷，台積電市值已經成長至英特爾的十倍以上，正是靠著6吋廠走過篳路藍縷時期，台積電才能再後來迎來黃金時代。

台積電今年宣布，位於竹科的6吋晶圓廠晶圓二廠將在兩年內停產，由於晶圓二廠是台積電在台灣最後一座6吋廠，代表打下台積電晶圓代工龍頭基礎的6吋廠將走入歷史，一路走來可說是光榮退役。現在我們所熟知的世界級公司台積電的故事，就從位於竹科的兩座6吋廠開始，當年時任英特爾資深副總、英特爾傳奇CEO安迪·葛洛夫（Andy Grove）也曾來參觀過，但當時英特爾很難想像，四十年後台積電市值是英特爾的十倍以上。

廣告

一九七八年，台積電完成公司登記，就從位於竹科的晶圓一廠開張，《張忠謀自傳》中寫道：「一廠是一座兩層樓加地下室的工研院建築。」也將這時稱為台積電篳路藍縷的時期，台積電在頭兩年花了四千多萬美元建置產能，產能來到每月一萬三千片6吋晶圓。

在一九八七年，台積電創辦人張忠謀友人同時也是時任英特爾資深副總的虞有澄跟他說，安迪·葛洛夫要來台灣，想順便參觀台積電。

安迪·葛洛夫是英特爾的傳奇CEO，他的名言是「唯偏執狂得以倖存」（Only the Paranoid Survive），在位期間帶領公司市值從43億美元激增至1976億美元。

前英特爾總裁Andy Grove。（翻攝自YouTube）
前英特爾總裁Andy Grove。（翻攝自YouTube）

安迪·葛洛夫來參觀後驚呼：「居然真的有一座運轉的6吋晶圓廠。」幾個月後，英特爾真的來台積電談生意，想請台積電代工1.5微米的微控制器。

不過當時英特爾不肯將製程告訴台積電，要台積電用自己剛開發出的製程試產英特爾產品，用意就是讓英特爾決定台積電在良率、品質上是否及格。台積電後來順利通過考試。

後來英特爾要求台積電建立「世界級生產制度」，包含統計製程控制、品質控制等，張忠謀回憶：「這些我們花了一兩年，但在二場開始量產時（一九九〇年），也完成了。」這也讓台積電開始進入「世界級」。

接著台積電在晶圓二廠做了兩個創新決定，讓台積電走上張忠謀口中的「咆哮九〇年代」。首先台積電晶圓二廠採用矽谷Asyst公司發明的SMIF（袖珍潔淨箱），另一個則是決定採用艾司摩爾（ASML）的曝光機，當時ASML跟台積電一樣只是一間年輕公司，並非像現在是全球半導體設備龍頭。

不過台積電決定採用ASML曝光機，「此後三十幾年，艾司摩爾一直是台積電最主要和最重要的曝光機供應商，公司市值也超過兩千億美元。台積電與艾司摩爾幾乎同時誕生，一起成長，一直都以夥伴關係相處。」

張忠謀在書中寫道：「一九九〇年底，我已有很強的信心，篳路藍縷時代已經結束，我們已走上成功之路。」


回到原文

更多鏡報報導
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
台積電先進封裝爆滿 日月光、京元電子跟著外溢沾光
3天漲15% 日月光接棒台積電繼續衝？魏哲家一句話揭先進封裝後市超旺

其他人也在看

南韓要超車台灣？　黃仁勳宣布與韓AI同盟四大巨頭搶灘｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞

南韓要超車台灣？　黃仁勳宣布與韓AI同盟四大巨頭搶灘｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞

輝達執行長黃仁勳10/31登上「APEC領袖峰會」壓軸舞台，以「輝達綠」領帶登場，大談AI未來。展示影片全由算力模擬、沒有任何動畫，展現AI在機器人跟各種領域的潛力，黃仁勳也直言AI正顛覆60年電腦工業。南韓總統李在明也趁機宣布，將與輝達合作打造「亞太AI創新中心」，投資金額超過新台幣3千億。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 2 小時前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進

獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進

晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。

鏡報 ・ 1 小時前

原族語司儀培力課 開班

為持續推動原住民族語言的傳承與應用，財團法人原住民族語言研究發展基金會日前假臺南市舉辦「原住民族語司儀人才培力課程基礎班臺南場」，規劃為期4天、共30小時密集培訓，吸引排灣、魯凱、布農、阿美等多族群學員熱情參與，透過專業訓練，讓學員以聲音為媒介，延續語言與文化的生命力。

工商時報 ・ 4 小時前

《台北股市》處置股：4日14檔 「3進3出1待退」 華邦電遭延押！

【時報-台北電】台股處置股懶人包一次看！根據證交所、櫃買中心最新公告顯示，今(04)日上市櫃及興櫃計有瀚荃(8103)、金居(8358)等14檔個股被關禁閉，其中上市3檔、上櫃11檔。 值得一提的是，4檔今日起列入處置股，為華邦電(2344)、波若威(3163)、營邦(3693)、勝昱(4304)，當中DRAM夯股華邦電(2344)原今(4)日為處置期屆滿，惟關禁閉期間股價仍然熾熱無法降溫，波段高達22.11%，故遭證交所再次處置，處置期延至11月17日。3檔於前一交易日處置期屆滿，十銓(4967)、宇瞻(8271)、高力(8996)今日正式「解禁」出關。1檔今為處置期最後一天，金居(8358)預計下一交易日出牢籠。 ●上市處置有價證券最新資訊： 1.華邦電(2344)：03日收56.60元，近5日漲11.20%，處置期間11月04日~11月17日。 2.雙鍵(4764)：03日收71.00元，近5日跌7.31%，處置期間10月30日~11月12日。 3.瀚荃(8103)：03日收79.00元，近5日漲0.13%，處置期間10月23日~11月06日。 ●上櫃處置有價證券最新資訊： 1.

時報資訊 ・ 29 分鐘前
台積電先進封裝爆滿 日月光、京元電子跟著外溢沾光

台積電先進封裝爆滿 日月光、京元電子跟著外溢沾光

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，先進封裝產能持續供不應求，與此同時，台積電6吋、8吋廠卻面臨產能利用率下降的問題，曾經是台積電走進國際的主戰功臣，現在也邁入重生轉型的關鍵階段。

鏡報 ・ 1 小時前

《傳產》冷風吹不停 10月六都買氣探8年新低

【時報記者郭鴻慧台北報導】據六都地政局公布建物買賣移轉棟數資料，六都10月買賣移轉棟數約1萬6,989棟，年減13.5%、月增6%，是2018年以來同期最低，其中台北市、台南市皆創2018年以來同期最低、高雄市則是2016年來最低。今年全年度移轉恐怕陷入26萬棟保衛戰，不過近月市場交易狀況與移轉棟數都未再持續下探，頗有築底跡象，長期還是看政策是否放寬。 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，但過去一段時間房價漲多，加上政策仍偏向房貸資金緊縮，房市移轉量仍偏向清淡，不過幾個月交易沒有再持續破底下探，房市有機會開始進入盤整期，接下來政策走向仍是影響房市信心的關鍵因素。 六都10月建物買賣移轉棟數1.7萬棟，年減幅度達14%，不過較上月增加6%，台北市10月建物買賣移轉棟數為1758棟，年減22%，新北市10月4204棟，年減僅4%且月增達14%，可能受到部分新案交屋帶動，桃園市3240棟，年減11%，台中市3766棟，年減8%，台南市1527棟，年減33%，高雄市2494棟，年減16%。 永慶房屋研展中心副理陳金萍說，今年在房市政策稍稍鬆綁後，

時報資訊 ・ 45 分鐘前

無人載具千億商機起飛 政府三階段釋單 漢翔、雷虎等搶攻標案

台灣之盾三部曲，政府「千億無人載具計畫」動起來，目前已知，包括國防部軍備局500億元無人機標案、1,500艘無人艇300...

聯合新聞網 ・ 1 小時前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點

文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSI

Qooah ・ 4 小時前
抱著獎盃享受勝利！　道奇封王遊行將登場1／道奇二連霸功臣！　山本由伸獲「美日球迷、大谷」盛讚

抱著獎盃享受勝利！　道奇封王遊行將登場1／道奇二連霸功臣！　山本由伸獲「美日球迷、大谷」盛讚

道奇隊世界大賽取得二連霸，日籍投手山本由伸拿下MVP，討論度也瞬間暴增，不只是他在比賽中戴的帽子被選入美國棒球名人堂作為展示，日本球迷也說，山本由伸決定了勝負，就連大谷翔平也稱讚，山本由伸已經是世界第一的投手了。

鏡新聞 ・ 18 小時前
川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！

川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！

今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。 最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。

鉅亨網 ・ 1 小時前
hololive櫻巫女《寶可夢 紅寶石》8個月終於釣到金鯉魚王，挑戰現在才開始？

hololive櫻巫女《寶可夢 紅寶石》8個月終於釣到金鯉魚王，挑戰現在才開始？

hololive櫻巫女《寶可夢 紅寶石》8個月終於釣到金鯉魚王，挑戰現在才開始？

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
單季EPS賺贏上半年！這「IC載板大廠」盤中急攻漲停　南亞科狂飆近8%爆量148億

單季EPS賺贏上半年！這「IC載板大廠」盤中急攻漲停　南亞科狂飆近8%爆量148億

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日開高震盪，盤中最高來到28,494.99點，截至上午10點40分，仍維持上漲趨勢，觀察盤中成交額前5名，IC載...

FTNN新聞網 ・ 21 小時前
一文看懂／散熱雙雄受外資狂讚　長線價值曝

一文看懂／散熱雙雄受外資狂讚　長線價值曝

這一陣子，外資對散熱族群的態度有點異常，一份報告接著一份，每天都在看到奇鋐（3017）、雙鴻(3324)連續被升評，甚至有維持差不多EPS預估，就直接調高目標價，整個散熱族群的預估都被往上拉。當然你也可以看成是外資聯合在炒作，或是法人看好AI題材，但實際上，這背後的邏輯可能也是整個AI硬體架構正在進入「熱臨界點」後，供應鏈被迫重估的一場產業位移。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前

微軟獲美批准向阿聯酋出口輝達GB300等晶片，支援AI數據中心部署

【財訊快報／陳孟朔】微軟(美股代碼MSFT)週一宣布已獲美國商務部核發許可，得以在更嚴格技術防護下，向阿聯酋出口相當於新增6萬400顆A100等效性能的輝達(美股代碼MSFT)GPU，涵蓋更先進的GB300，支援當地AI數據中心與模型服務部署；該批許可於9月獲批。微軟並稱，此舉將讓用戶可取用OpenAI、Anthropic、開源供應商與微軟自身的先進模型。微軟同時公布至2030年前在阿聯酋合計投入約152億美元，包含對G42的15億美元入股與逾55億美元資本支出，用於擴建AI與雲端基礎設施，凸顯美阿在AI供應鏈與數據主權議題上的合作升溫。受消息帶動，輝達股價收高2.17%，市值重返5兆美元上方，成交額約369.76億美元。市場人士表示，在管制門檻不變前提下，美方適度釋放高階GPU對外輸出，為中東AI基建添柴；對供應鏈與股價的邊際影響，將取決於許可落地節奏、數據中心擴產進度與後續機架出貨動能。

財訊快報 ・ 32 分鐘前
闖軌道遭自強號撞噴…人卡區間車底「臟器外露」慘死！南北雙向一度停駛

闖軌道遭自強號撞噴…人卡區間車底「臟器外露」慘死！南北雙向一度停駛

嘉義縣「水上至南靖」車站間，昨天發生嚴重死亡事故，一名年約50多歲的男子，不明原因闖入軌道，先是遭自強號撞上，再彈飛到對向卡進區間車底；人臟器外露，明顯死亡未送醫；因死者身分待查，後續警方待確認身分後通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因；另調閱相關行車監視器影像，查明事故原因。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
28歲男騎重機過彎自摔 左腿骨折.頭部出血送醫不治

28歲男騎重機過彎自摔 左腿骨折.頭部出血送醫不治

桃園發生一起死亡車禍！昨天晚間，一名28歲林姓男子，騎著重機，行經桃園八股路一帶時，疑似車速過快，過彎時，整輛車車輛失控倒地，騎士雙腿被重機壓住，左腿開放性骨折，頭部出血，緊急送醫搶救，仍宣告不治，詳細肇事原因，還有待釐清。騎士騎著重機，速度飛快，過彎時，完全沒有減速，下秒整輛車失控自摔，後方兩名騎士嚇到趕緊停下來。這一摔相當嚴重，救護車十萬火急趕到現場，騎士傷勢嚴重，得趕緊送醫。28歲男騎重機過彎自摔 左腿骨折.頭部出血送醫不治。（圖／民視新聞）而肇事的重機，撞進了樹叢，零件四散、車子部分毀損。事發就在2號晚間，一名28歲林姓男子和2名友人，騎重機行經桃園八股路一帶，疑似車速過快，過彎自摔，騎士雙腿被重機壓住，左腿開放性骨折，頭部出血，緊急送醫搶救，仍宣告不治。28歲男騎重機過彎自摔 左腿骨折.頭部出血送醫不治。（圖／民視新聞）詳細肇事原因，還有待釐清，只是騎個車出門，卻就此沒了性命，恐怕也讓家屬相當悲痛。原文出處：28歲男騎重機過彎自摔　左腿骨折、頭部出血送醫不治 更多民視新聞報導最高法院法官左腦輕微出血昏倒　周盈文緊急開刀後送加護病房台北豪宅雙屍案新發現！驚曝「交易內幕」含至少7毒品115年初將退休　最高院法官周盈文上班時昏迷送醫

民視影音 ・ 1 小時前
持刀割頸前女友拒捕墜樓亡…母悲慟曝案發前最後通話：毫無異狀

持刀割頸前女友拒捕墜樓亡…母悲慟曝案發前最後通話：毫無異狀

新北市三重區2日深夜發生一起由感情糾紛引起的墜樓案件。一名蘇姓男子（35歲）當天拿水果刀砍傷前女友及其姊後，還挾持前女友到頂樓，最後畏罪從高樓墜落地面身亡。據了解，蘇男平時性格開朗熱心，卻因分手緣故和經營店面面臨漲租，情緒低落；蘇男母親得知後常打電話關心，案發當天也有致電，沒想到，之後竟發生憾事，而蘇男和母親最後通話內容也曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前

大學學位是財富保證？ 「富爸爸」揭你可能深信的5大謊言

暢銷書《富爸爸，窮爸爸》的作者，同時也是知名的理財專家羅伯特清崎（Robert Kiyosaki），除了持續呼籲民眾應該加緊投資黃金、白銀、比特幣這3種資產，也不斷提醒大家不要落入傳統迷思。2日他在社群平台X上發文，內容直指人們生活中常見的5大迷思，他期盼大眾能夠儘早意識到這些謊言的真相，避免繼續沉溺於虛幻的假象之中。

中時財經即時 ・ 1 小時前

《美股》收盤速報:亞馬遜、輝達、美光帶頭衝 標普、那指、費半收高

【時報-台北電】由亞馬遜、輝達、美光等AI概念股領軍，周一(11月3日)標普500、那指、費半收高。亞馬遜漲4%，並創下收盤新高，OpenAI與Amazon Web Services達成380億美元運算量能協議，該結盟並將立即採用數十萬顆輝達GPU。資料中心業者Iren與微軟達成5年97億美元協議，將為微軟提供輝達GB300 GPU量能，亦給晶片股帶來提振，美光漲近5%，輝達漲逾2%，台積電ADR漲1.47%。Iren飆升漲11%。微軟宣布已獲川普政府的出口許可，可在阿拉伯聯合大公國引進輝達晶片。微軟並表示，到2029年底，在阿聯的投資總額將達到152億美元。 ★四大指數 美股道瓊下跌226.19點或0.48%，收47,336.68點。 S&P500上漲11.77點或0.17%，收6,851.97點。 NASDAQ上漲109.77點或0.46%，收23,834.72點。 費城半導體上漲42.31點或0.59%，收7,270.97點。 ★11大類股 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.70% 科技類股(SPLRCT)漲0.39% 醫療類股(SPXHC)漲0.13% 公用事業類股(SPLR

時報資訊 ・ 28 分鐘前

輝達「美國製造」 四台廠助陣…黃仁勳點名

輝達執行長黃仁勳2日接受福斯新聞（Fox）訪問時，特別點名台積電、鴻海、緯創、矽品等四家台廠對輝達強化「美國製造」的重要...

聯合新聞網 ・ 1 小時前