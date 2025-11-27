英特爾全力挺羅唯仁 陳立武：台積電指控毫無根據

陳立武認為台積電對羅唯仁的指控毫無根據。（本刊資料照）

英特爾執行長陳立武發內部信指出，公司全力支持羅唯仁轉任英特爾的決定，所有指控毫無根據。

針對台積電近日宣布提告前資深副總經理羅唯仁，英特爾執行長陳立武表示，公司全力支持該名高層轉任英特爾的決定。陳立武在給員工內部信中表示，公司完全支持這位台積電前主管，並強調所有指控毫無根據。

陳立武表示，根據我們目前掌握的資訊，關於羅唯仁的指控毫無根據，英特爾會繼續全力支持他。作為轉型的一部份，我們歡迎曾經在英特爾任職18年，負責晶圓製造技術開發的羅唯仁回歸，他離開英特爾後加入台積電，並持續投入晶圓製造技術開發工作。

英特爾也發布聲明回應表示，公司制定嚴格的政策與管控措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並高度重視這些承諾。根據目前掌握資訊，沒有理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，歡迎羅唯仁重返英特爾，並強調跨企業的人才流動不僅普遍，更是產業健全的象徵，這次情況也不例外。以此來看，這次關於羅唯仁跳槽英特爾的人事調整已經大致確定，

