英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性

英特爾前執行長基辛格（右）昨以矽谷創投Playground Global合夥人身分來台，他說，在這波AI競爭中，台灣最重要的問題是電力的能源韌性不足。左為基辛格的另一名合夥人Peter Barret。記者余承翰／攝影

從英特爾退休後轉任創投業的英特爾前執行長基辛格，昨天以矽谷知名的深科技創投Playground Global合夥人身分來台。他表示，當前ＡＩ並未投資過度，因為ＡＩ需要電力，能源不足其實抑制了ＡＩ泡沫化；但在這波ＡＩ競爭中，他點名台灣最重要的問題不是軟體或基礎建設，而是電力的能源韌性不足，應厚植能源供應韌性。

基辛格從英特爾離職後，去年加入Playground Global，昨天和另一位合夥人Peter Barrett帶領七家新創公司來台，這七家公司與台灣的台積電、創意、世芯、晶心科和穩懋等都已展開密切合作。

對於ＡＩ泡沫化的可能性，Peter Barrett表示，目前大家疑慮的是對ＡＩ投資資本配置不夠好，不是炒作過度，反而是「炒作不足」；網路泡沬化是因為沒有好的商業模式支持，如今的ＡＩ發展卻有很好的商模支持，未來ＡＩ帶來的好處，將遠超過資本配置不彰帶來的影響。

但他也說，並非人人都能在ＡＩ趨勢投資獲利，但ＡＩ是根本性的技術，現在只是啟動階段，將來會有不同方式推動ＡＩ發展，投資會化為效益。

基辛格表示，不擔心雲端服務業者（ＣＳＰ）投資太多，因為能源成長將限制投資速度，很多ＣＳＰ業者投資數十億美元打造超級資料中心提升算力，但會遇到電力瓶頸，抑制產業過熱程度。他預估，ＡＩ泡沫要在能源每年供應成長率百分之五以上才出現，現在能源供應仍有瓶頸，每年約百分之三，因此限制超大型資料中心的建設。

他指出，在這波ＡＩ浪潮中，全球創新領域都想有更多作為，但台灣基本議題就是電力能源問題，直言台灣能源韌性不夠，厚植韌性是當務之急。

針對基辛格的說法，經濟部表示，每年滾動檢討電力供需狀況，ＡＩ發展及半導體用電需求皆有納入考量。

基辛格也表示，他支持美國川普政府要求半導體業者在美國建廠計畫，並非要台灣犧牲本地產能，畢竟半導體持續成長，到二○三○年整體半導體產值將達到一兆美元規模，相關產業對經濟體也很重要，對供應鏈要求更多韌性是上策，台灣不用犧牲產能，但應該增加在美國的產量，對全球和未來都有利。

