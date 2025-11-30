英特爾前CEO預言量子運算將戳破AI泡沫 GPU十年內消失

英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）接受《金融時報》專訪時表示，量子運算的突破將戳破AI泡沫，並預測目前主流的圖形處理器（GPU）將在十年內開始被取代。基辛格認為量子運算是與傳統運算、AI運算並列的「神聖三位一體」，且量子電腦將比預期更快成為主流。

基辛格的預測與輝達執行長黃仁勳的看法形成強烈對比。黃仁勳曾表示量子運算需要20年才能普及，但基辛格認為只需2年。基辛格表示，AI泡沫不會在未來幾年內破滅，但量子運算的突破可能改變局面。他確信目前主流的GPU晶片將在十年內開始被取代。

《WCCFtech》28日引述《金融時報》報導，基辛格將微軟與OpenAI的合作關係比擬為1990年代比爾蓋茲與IBM的合作模式，暗示OpenAI只是微軟提供運算支援的AI模型「經銷夥伴」。離開英特爾後，基辛格加入創投公司Playground Global，透過該公司大量接觸量子運算領域，使他相信當量子位元（qubits）問世時，傳統運算與AI運算將變得過時。

此外，基辛格在專訪中坦承，他接掌英特爾時公司已失去「基本紀律」，這是18A等關鍵產品大幅延宕的原因之一。他表示公司的「衰敗程度比我想像的更深更嚴重」，在他回歸前的5年內「沒有任何一項產品準時交付」，基本紀律已經喪失，就像「我們已經不知道如何做工程了」。英特爾破解18A製造技術所需時間比預期「長了一些」，該技術對於證明英特爾能與台積電競爭至關重要。

基辛格透露他曾向高層承諾在5年內交付18A，但在產品完成前就遭解雇。

