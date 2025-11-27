英特爾力挺羅唯仁！她驚「陳立武準備來硬的」 爆台積電高層態度

財經中心／黃韻璇報導

台積電25日宣布正式對羅唯仁院士提告。台積電在聲明中指出，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。然而英特爾（Intel）27日卻發聲明，否認了台積電關於羅唯仁洩漏商業機密的指控，強調「全力支持羅唯仁加入」。對此，反紫光奇遊團成員、科技專家許美華就分析「英特爾跟陳立武準備play hardball，來硬的了！」並爆出台積高層有人很不高興。

據《路透社》27日報導，針對台積電提告羅唯仁院士一案，英特爾（Intel）發表聲明，表示「英特爾秉持嚴格的政策和管控措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密尋隙或智慧財產權。英特爾嚴格履行這些承諾」，然而聲明中卻指出，根據英特爾掌握的所有消息，「沒有任何理由相信針對羅先生的指控有任何依據」，展現出英特爾力挺羅唯仁的態度，此外，英特爾發言人也表示，歡迎羅唯仁重返公司。

廣告 廣告

對此，許美華表示，「看來，面對台積電出手，英特爾跟陳立武準備play hardball，來硬的了！」提到在台灣這邊，台積電法務已經展開行動，國內提告應該只是第一步，她直言「不要小看台積電的法務團隊，其中一堆美國律師資格，還有台灣檢察官出身」。

台積電對羅唯仁院士提告。（圖／資料照、翻攝自工研院臉書）

許美華指出，同時檢調單位針對半導體機密外洩的國安調查也已展開，工研院也啟動撤銷羅唯仁院士資格的作業，這個事件在台積電內部已經引起公憤，尤其是羅唯仁利用職權，在被調離開研發部門之後，還持續叫工程師跟他報告，最後還影印一堆先進製程資料帶走，顯然是刻意搜集情報，更讓工程師憤憤不平。

此外，許美華還爆出，台積電的友人私訊她透露「台積高層有人很不高興」，對此事給了三個字的評語是「Unfriendly（不友善）、Unlawful（不守法）、Unethical（不道德）」。至於是誰說的，許美華直言大家可以自己猜。

許美華也說，在這一行，守法守信是基礎，台積電從張忠謀以來，一直強調公司的理念就是「誠信正直」。羅唯仁這次的行為，完全是反面教材。英特爾、陳立武當然可以強硬，但是在現在的晶片生意場上，台積電沒有英特爾是不會怎麼樣，反而是英特爾非常需要台積電。

許美華表示，如果真的認識魏哲家，就會知道他雖然為人和善，但處理要事的時候，他可不是吃素的。她認為「台積電要怎麼回應英特爾陳立武的hardball，商場上有很多方法。台積電甚至不需要停掉英特爾的訂單，只要在價格、產能上，對AMD的Lisa 蘇好一點，對英特爾就是硬傷」。最後這場因為羅唯仁引發的衝突會如何收場？許美華說，「let’s see！我壓台積電這邊」。

更多三立新聞網報導

黃國昌訪日見不到大咖？白營PO舊照取暖被抓包 坐高市早苗位子拍照挨轟

高市早苗再喊「沒立場認定台灣法律地位」！中國氣炸轟：不思悔改

台積電終於提告！專家曝羅唯仁「最慘下場」：恐遭英特爾切割、無法就職

怕得罪美國不敢告？台積電正式告羅唯仁 專家：川普不高興還是要講法律

