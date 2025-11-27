英特爾否認台積電指控 挺羅唯仁稱是「健康人才流動」歡迎他回歸

英特爾執行長陳立武先前對於羅唯仁事件回應，指控毫無根據，並強調公司尊重智財權。

台積電前資深副總羅唯仁在退休後不久前往老東家英特爾擔任副總裁，引發業界震撼，台積電也硬起來向他提告，不過今日英特爾回應表示，公司嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊和智慧財產權。

台積電前資深副總羅唯仁疑似「帶槍投靠」老東家英特爾，台積電25日打破沉默，證實當天向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。

台積電強調，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書，並在說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁(Executive Vice President,簡稱 EVP)，而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司。

廣告 廣告

今日根據外媒報導，英特爾回應公司嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權，同時英特爾歡迎羅唯仁回歸，表示他在半導體產業因為正直、領導能力和技術專長受到尊敬，「人才在公司間流動是我們產業中常見且健康的一部分，這次情況也不例外。」



回到原文

更多鏡報報導

最被低估Google概念股繼續漲！台股上漲200點 台積電站上1450元

羅唯仁是不是美國籍不重要？律師曝營業秘密提告最難的是這事

台積電再傳洩密／羅唯仁遭高檢署調查 魏哲家面臨人才接班隱患