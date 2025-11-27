英特爾否認洩密指控 歡迎羅唯仁重返公司

台積電提告羅唯仁，英特爾發出最新聲明。

台積電前資深副總羅唯仁退休後，疑帶著機密資料「帶槍投靠」轉任英特爾，台積電向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。英特爾（26日）正式發表聲明，否認羅唯仁洩密的相關指控，並稱歡迎羅唯仁重返英特爾。

英特爾發言人聲明表示：「根據目前掌握的所有資訊，我們沒有理由相信這些與羅先生有關的指控具任何可信性」，並強調「英特爾秉持嚴格的政策與管控措施，嚴禁使用或移轉任何第三方的機密資訊或智慧財產」。另一名發言人表示，企業間的人才流動是產業運作的正常現象，英特爾也歡迎羅唯仁重返公司。

75歲的羅唯仁曾負責台積電的研發與技術開發，並在推動先進晶片量產方面扮演關鍵角色，包括協助生產用於AI加速器的晶片，他在加入台積電之前，曾在英特爾任職18年。羅唯仁在台積電任職逾20年後，今年7月離職。台積電證實，已向智慧財產及商業法院正式提起對羅唯仁的訴訟，主張其違反聘僱合約、競業禁止同意書及「營業秘密法」相關規定。