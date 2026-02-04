英特爾執行長陳立武：記憶體還會缺兩年
英特爾執行長陳立武表示，由於人工智慧（AI）熱潮瓜分記憶體供給，電腦業記憶體晶片短缺可能要到2028年才會舒緩，也就是至少還會持續兩年。
思科3日舉行AI峰會，陳立武轉述兩家大型記憶體業者的看法。他說：「據我所知，（記憶體短缺）完全沒有改善…2028年前都不會緩解。」
AI基礎設施大規模擴張，已為記憶體晶片需求增添柴火，分給傳統電腦與智慧手機的供給隨之減少。這個現象已導致記憶體短缺並帶動價格大漲，可能降低消費者購買電腦和智慧手機的欲望。陳立武表示，AI將「吸走許多記憶體」。
在記憶體持續短缺之際，英特爾計劃重返記憶體市場，已和軟銀子公司Saimemory簽署新合作協議，將推動開發和生產被稱為Z-Angle Memory（ZAM）的新型垂直堆疊記憶體，與用於最新AI資料中心的高頻寬記憶體（HBM）競爭。ZAM提供的容量大於HBM，頻寬也較大，耗電量則較低。
據軟銀聲明，Saimemory和英特爾目標是在2028年3月31日止的年度打造出原型，2029年度商業化。
記憶體價格飆漲已促使數個消費者電子品牌漲價，或調整產品計畫。任天堂公司社長古川俊太郎表示，如果記憶體價格高漲持續時間比預期長，該公司明年度起獲利能力可能承壓；任天堂股價4日應聲重挫近11%。
更多udn報導
瘦瘦針爆大規模訴訟 美數千人吐可怕副作用
13歲兒獨游4小時救全家 母憶當下「徹底惡夢」
年邁母摔倒骨折 本土男星負債3千萬再爆慘況
高雄豪宅慘！ 2025年預售一戶都沒賣出
其他人也在看
記憶體史詩級崩跌中 原因曝光傳「這件事」直接動搖缺貨預期
台股今（3日）盤中雖一度強彈超過600點，但記憶體族群卻成為賣壓核心，走勢急轉直下，多檔指標股由紅翻黑、甚至直奔跌停，盤面震盪劇烈。早盤在美股收紅與報價上修利多激勵下，資金
劉世芳稱不提供機密文件 李貞秀：綠應辦正事
陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，內政部長劉世芳昨晚表示，李貞秀是「不具法律效果的放棄」，立委本來可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上的文件及個資給李貞秀，目前尚未與行政院及其他部會討論過，至少在內政部會盡量規範，凡密件以上，都不能提供。
英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少
英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。
記憶體大缺貨還狂漲 蘋果逆風推低價筆電 底氣全因這兩張王牌
為什麼蘋果敢在記憶體缺貨又大漲的現在，推出拼量的低價入門款筆電？外界傳出，蘋果已經與記憶體原廠敲定新的供應合約，而且，蘋果毛利率超過70％的服務業務，已經貢獻蘋果四分之一以上的營收，自研晶片又非常具有成本競爭力，都給了蘋果不畏成本激增的底氣。
曾捧紅金城武、林志穎！影劇大亨吳敦離世 江南案3殺手全離世
吳敦早年混跡江湖，被道上稱為「鬼見愁」，更因此受竹聯幫主陳啟禮賞賜，坐上總護法位置，還在1984年與陳啟禮、董桂森一同犯下「江南案」，陳、吳回台受審，監禁6年多後出獄。而吳敦出獄後跨足演藝圈，製作上百部電影和戲劇，包括《旋風小子》、《新烏龍院》，以及蘇有朋和賈...
陳怡君涉詐領助理費遭停權2年6個月 廉政會：依規定不會提名參選
民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，一審遭判7年10月徒刑，褫奪公權5年。民進黨廉政會今天討論此案，陳怡君帶著厚厚一疊資料，親赴廉政會說明，她會前受訪時哽咽表示，今天要用誠意說服廉政會，錢確實都使用在公務，「請民進黨不要放開我的手」。至於若被民進黨停權，是否會脫黨參選，陳怡君說，「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出」。
記憶體、矽光子黑馬全收 報告一次看
AI應用從雲端擴張至各領域，全球科技業正進入以「供給瓶頸」為主軸的新時代。野村投信指出，AI需求呈階梯式跳升，市場關鍵字快速收斂為「缺」。儘管政策與關稅短期干擾，AI長期需求未動搖，成本將轉嫁至雲端服務商。當前AI供應鏈瓶頸集中於記憶體、光互連技術與先進晶片測試設備。高頻寬記憶體（HBM）排擠效應導致記憶體供需失衡，報價進入主升段；資料中心傳輸與能耗達物理極限，加速光互連技術主流化；晶片複雜度增加則推動測試設備需求。AI工業革命下半場，效率、傳輸與產能彈性將決定勝負，能補足供應鏈缺口企業成市場焦點。
記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀
台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。
晶片、軟體板塊遭拋售！AMD股價重挫逾17%
[NOWnews今日新聞]知名科技企業超微（AMD）股價4日跌逾17%，創下2017年5月以來最差單日表現，因該公司第1季業績指引低於部分分析師預期，不只拖累大盤，也讓其它晶片、軟體公司面臨壓力。市場...
一題測出大腦真實年齡！邊走邊倒數7 吃力恐是前額葉功能下降
不少民眾認為隨著年紀增長，忘東忘…
習近平與普丁視訊會晤 稱中俄攜手維護全球戰略穩定
（中央社台北4日電）中國國家主席習近平下午與俄羅斯總統普丁舉行視訊會晤。習近平表示，開年以來，國際形勢愈發動盪。中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，攜手維護全球戰略穩定。普丁表示，無論國際形勢如何變化，俄中關係都將保持穩固並持續發展。
具俊曄雕像獻大S 心願已了回韓過年
大S徐熙媛去年2月2日在日本東京病逝，丈夫具俊曄、小S徐熙娣、S媽黃春梅等人在她逝世一周年於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。4日傳出，過去一年風雨無阻上山守在大S墓碑前的具俊曄，近期可能返回韓國生活。
美超微財測猛 執行長高喊快速擴張 雙鴻、尼得科超眾等沾光
伺服器大廠美超微（Super Micro）3日公布上季財報優於市場預期，並釋出強勁的財測，同時上調本會計年度營收展望，執...
川普、習近平通話談台灣！中國點名對台軍售
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平4日下午才與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）進行視訊會面，晚間又與美國總統川普（DonaldTrump）通話。川普在社群平台發文透露，他與習討論...
爆逾10人不適！宏匯Bellini餐廳驚爆疑似食物中毒 業者聲明急清場
事件起因於一名婦人於社群平台Threads發文指出，其一家四口於1月29日晚間至宏匯店用餐後，除3個月大的嬰兒外，其餘三人皆陸續出現發燒、畏寒、腹痛與嘔吐等急性腸胃炎症狀。3歲女兒更因高燒導致熱痙攣，目前仍住院觀察，醫師初步研判可能感染沙門氏菌。貼文曝光後引起網友共...
「健保最貴藥」奏效！90病友獲救 石崇良：再納新一代CAR-T治療
健保自112年11月起將CAR-T細胞免疫治療納入給付，單一療程費用高達約819萬元，當時是健保史上最昂貴的治療項目，為急性淋巴性白血病及彌漫性大細胞淋巴癌、且第二線治療或骨髓移植失敗的病人，提供關鍵治療契機。衛福部長石崇良今（4）日表示，CAR-T採「暫時性支付」機制，截至目前已嘉惠約90名病患，初步臨床成效優於預期。健保有望開放新一代的CAR-T細胞免疫治療，並有機會由目前的第三線治療提前至第
DDR4供給急凍！供應鏈大洗牌、三大原廠退場時程全揭露
[Newtalk新聞] 隨著全球記憶體產業加速世代交替，DDR4 正式邁入產品生命週期終點（EOL）。根據分析師葉俊敏一圖解析，三星、美光與 SK 海力士等國際記憶體大廠，正將產能重心全面轉向 DDR5 與高頻寬記憶體（HBM），預期在 2025 年至 2026 年間，DDR4 將出現明顯供應缺口，不僅推升價格走勢，也為台灣與南亞區域記憶體廠帶來關鍵市佔擴張機會。 以下是分析師完整解析： 國際大廠陸續退場 DDR4 供應快速收縮 根據產業時程規劃，三星與美光已於 2025 年 6 月啟動 DDR4 退場機制。三星完成最後接單後，逐步結束 DDR4 相關產線；美光亦發出 EOL（End of Life）通知，引導客戶轉向新世代產品。 SK 海力士則預計於 2025 年第四季停止接單，並在完成最後出貨後，將長期儲存型記憶體與產能全面聚焦 DDR5。整體來看，至 2026 年上半年，全球四大記憶體廠將大致完成 DDR4 產線收縮，僅保留少量特殊規格供應。 從各廠時程觀察： 三星（Samsung）：最後接單時間為 2025 年 6 月，預計 2025 年 12 月完成最後出貨。SK海力士（SK
今溫暖舒適「西半部日夜溫差大」明晚起北台灣明顯轉冷
氣象署表示，今天（5日）各地大多為多雲到晴，白天溫暖舒適，夜間清晨天氣稍涼，西半部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（6日）白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高，明晚起至周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，一路到下周一（9日） 氣溫才稍回升。
辜仲諒為聲請出境於法庭分析經典賽 法官直呼：台灣隊一定打很好！
中國信託慈善基金會董事長、中華棒協理事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反銀行法判刑7年8月，遭限制出境和實施科技監控；案經上訴，高等法院今行準備程序，由於2026世界棒球經典賽將於3月4日至8日於東京巨蛋登場，辜仲諒聲請暫時解除限制出境，並說小組賽一定要打贏韓國，連法官都說：「中華隊
企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國男子勞斯（Ryan Routh）在2024年持槍潛伏佛羅里達州高爾夫球場叢林中，意圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普未遂，今天法官宣判他終身監禁。