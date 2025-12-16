英特爾委任川普經濟顧問 出任「政府事務主管」

英特爾宣佈，將委任目前擔任白宮經濟顧問的「柯維爾」，出任英特爾的「政府事務主管」。

美國媒體報導，晶片大廠英特爾（Intel）已經委任美國總統川普的一位經濟顧問「柯維爾」，出任英特爾的「政府事務主管」，負責安排英特爾與政府部門之間的溝通連繫。（葉柏毅報導）

英特爾在15日星期一宣布，委任現任總統副助理，兼白宮國家經濟委員會副主任柯維爾，擔任英特爾的「政府事務高級副總裁」，這個職務在去年11月之後，就一直懸缺。

英特爾在星期一發布的聲明中表示，柯維爾因為新職務所需，將繼續留在華盛頓。彭博報導，英特爾與川普政府，在今年8月，達成一項「非傳統協議」，這項協議使美國政府取得英特爾的10%股權。而這項人事任命，則是緊接著這項協議宣佈。

英特爾執行長陳立武在周一的聲明中表示，柯維爾「在複雜法律與政策環境方面，擁有廣泛經驗與深刻理解，她具備罕見能力，能在動態多變的政策環境中運籌帷幄，並促成對企業、政策制定者及其所服務社群皆有利的成果，這對英特爾而言，非常寶貴。」