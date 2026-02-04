英特爾強化 AI 布局！ 聘新首席架構師主攻 GPU 開發業務

【緯來新聞網】英特爾（Intel）執行長陳立武於本周二的 Cisco AI 峰會上透露，公司已聘請一位全新的首席架構師，專門負責開發圖形處理器（GPU）業務 。這些晶片目前由輝達（Nvidia）與超微（AMD）等公司主導，是驅動大語言模型的關鍵動力，隨著企業競相建設人工智慧基礎設施與數據中心，市場需求正迎來爆發性成長 。陳立武坦言，為了成功說服這位新任高層加入，公司花費了相當大的心力進行「勸說」，但他目前並未揭露該名新主管的具體姓名 。

（圖／達志影像）

儘管投資人對英特爾的晶圓代工業務轉型抱持樂觀態度，帶動其股價在過去一年有所回升，但該公司目前主要的晶片生產仍以自用為主 。相較於其他在 AI 數據中心浪潮中獲利的半導體同業，這家陷入困境的美國晶片製造商在過去幾年顯得有些落後 。本月初，儘管英特爾交出了優於預期的季度財報，但生產瓶頸與供應問題仍使前景蒙上陰影，投資大眾也持續關注其代工部門是否能爭取到指標性的錨定客戶 。值得注意的是，英特爾去年已獲得來自美國政府、軟銀（SoftBank）及輝達（Nvidia）的大規模投資支持 。



除了GPU佈局，陳立武也針對目前困擾科技產業的記憶體晶片短缺問題發表看法 。他指出，AI 數據中心需求的激增導致供需失衡，使記憶體廠商得以持續調升價格 。陳立武將人工智慧視為記憶體發展中的「最大挑戰」，並預測這種供應吃緊的壓力直到 2028 年前都不會緩解 。

