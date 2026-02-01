「英特爾想追上台積電還早得很！」楊光磊曝護國神山成功密碼：不只靠技術

去（2025）年，台積電爆出前資深副總羅唯仁洩密事件，他在7月退休前，利用職權取得台積電2奈米、A16、A14等先進製程技術資料，並於10月跳槽至英特爾擔任要職，當時掀起輿論譁然。對此，前台積電研發處長楊光磊在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時直言，英特爾才剛起來，想追上台積電還早得很，「羅唯仁就算把技術完全複製過去，文化也帶不過去。」

楊光磊提到，英特爾要能夠做台積電所謂的代工，那是整體文化的問題，羅唯仁充其量去那邊就算擔任副總。楊光磊指出，英特爾是一個非常複雜的公司，他去英特爾做顧問時跟那邊的人講，台積電假設有360個人，每個人方向差別只有1度，就是在一個向量上走同樣的方向；而英特爾360個人，每個人在1度，加起來變0，因為每個人想法都不太一樣，這是多元文化的問題。

廣告 廣告

楊光磊說明，英特爾早期有軍事文化，後來隨著時間、領導人不同，年輕人也進來，事情也不一樣。他認為，羅唯仁能夠做的事情很有限，羅唯仁在英特爾待過18年，而他在台積電待21年，21年前的英特爾比現在的英特爾好很多，因為那時候前英特爾執行長Andy Grove還在，現在的英特爾弱很多，英特爾現任執行長陳立武當然扮演一些角色，有在幫助英特爾，可是陳立武畢竟不是做研發技術的人。

楊光磊直言，現在的英特爾弱很多，即使英特爾現任執行長陳立武（見圖）有在幫助公司，可是他畢竟不是做研發技術的人。（資料照，英特爾提供）

英特爾為何比不過台積電？

「台積電在做晶圓代工製造這塊，獨步全球，而且跟第二名的距離差很遠。」楊光磊直言，因為如此，當你變成世界第一時，武俠小說裡面有個叫「獨孤求敗」，我們現在沒有對手，我們就希望找一個真的厲害對手，至少讓台積電有經歷過一敗，然而，台積電在晶圓代工不太容易經歷失敗，主要原因來自於2個字「文化」，它不是技術的問題。

楊光磊強調，英特爾的技術絕對不差，可是英特爾當初是自己做產品的公司，它是以一個王者的姿態在做產品，不可能像台灣一樣這種「歐巴桑」的心態在幫客戶服務，它完全不可能有這個東西，尤其技術人員，這需要很長時間，甚至根本轉不過來。

楊光磊提到，這也呼應所謂的「能力陷阱（competency trap）」，因為英特爾過去太成功，產品獨步全球，沒有任何對手。然而，台積電現在從客戶、成本、良率、從各式各樣的東西，沒有一家公司可以跟它相比。

楊光磊：羅唯仁就算把技術帶走，文化也帶不過去

楊光磊透露，「三星我覺得距離還蠻遠的」，那三星是距離台積電最近的公司，畢竟已經發展了一段時間，而英特爾才剛起來，想追上台積電還早得很，所以不是技術問題，羅唯仁就算把技術完全複製過去，文化也帶不過去。

楊光磊進一步表示，當然如果把文化完全複製過去，把台積電的客戶資訊複製到新公司，用完全一樣的東西去做是有可能發生，「可是英特爾不會這麼爛，做這麼沒有品的事情。」

更多風傳媒報導

