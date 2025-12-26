英特爾拚翻身股價飆漲80％ 能否立足代工取決14A成敗

首次上稿 12-26 23:59更新時間 12-27 05:47

〔編譯魏國金／台北報導〕雅虎財經報導，2025對英特爾是充滿變數的一年，迎來新的執行長、取得美國政府、輝達與微軟龐大投資，股價今年以來上漲80％，超過科技7巨頭以及對手超微的漲幅，但同時，至關重要的製造部門仍未爭取到重要的外部客戶，而這是該業務有獲利可能的關鍵所在。

晨星分析師柯雷羅(Brian Colello)說，「英特爾帶著點樂觀告別2025，亦即在某個時刻，他們將成為美國重要的晶片製造商，今年初，這絕對是不確定的說法」。然而他也強調，「事實上，英特爾並未達成真正意義上的重大交易，在製造方面亦是如此」。

在多年來的失誤與糟糕的投資決策下，使英特爾的製造業務落後台積電，進而使產品也失去競爭優勢。隨著英特爾用於伺服器、筆記型電腦和桌上型電腦的CPU市占率被競爭對手超微與安謀蠶食，其製造業務已喪失維持存在所需的規模。

在新執行長陳立武今年3月上任後，重燃外界對英特爾翻轉的信心，之後美國政府入股英特爾，持有10％股權，激勵蘋果等美國科技大廠使用英特爾晶片。軟銀投資20億美元、輝達投資50億美元，進一步提振投資人對英特爾股票的信心。

報導說，然而，英特爾晶圓代工最大的潛在客戶：輝達、蘋果與高通，某種程度也是其產品部門的競爭對手，他們都與台積電維持長期合作關係，而台積電在美國興建規模1650億美元的產能，削弱這些巨頭因地緣政治因素，採用英特爾晶片的必要性。

為了爭取這些客戶，英特爾必須證明其最新製程符合要求。英特爾的18A製程原先是銷售給外部客戶，如今則主要用於自家產品。分析師指出，這些產品，亦即英特爾為個人電腦即將推出的Panther Lake晶片，以及為資料中心推出的Clearwater Forest晶片能否成功，將有助於企業採用其下一代製程18AP與14A。

法國巴黎銀行分析師奧康納(David O’Connor)估計，英特爾需在12至18個月為14A製程爭取到一個大型外部客戶，才能確保該製程按計劃繼續推進。

他稱該製程是「英特爾能否在代工業務上取得成功，或甚至永久退出製造領域的關鍵」。他說，「一切都取決於14A及其成功與否」。

其他分析師則對於英特爾轉虧為盈給出更長的時間表。伯恩斯坦分析師拉斯岡(Stacy Rasgon)說，「英特爾花了10年搞砸，為什麼不到10年就能修復」？

