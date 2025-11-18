英特爾招降超車神山？ 專家不認同

台積電前研發大將羅唯仁在7月底退休至今，已經第2次被傳出將回歸任職過18年的英特爾，協助其提升製程的良率，不過專家認為，良率的提升除了關鍵的研發人員外，客戶的訂單才是關鍵。

針對羅唯仁可能到英特爾任職的傳言，知名半導體分析師陸行之指出，假設這件事是事實，為什麼要加入競爭者的行列打擊老東家的團隊，並質疑此次有貓膩，是否有台積電為了減少壟斷風險以及地緣制約，投資英特爾之前，派出先遣部隊去探底。

他說，如果不是如此，台積電應該會以資料外洩提告，但到了台積電等級的國際商戰，可能與一般人所想的不同。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，羅唯仁在台積電地位非常超然，因此找不到讓他選擇到英特爾任職的誘因，如果真的要去英特爾，應該以前就過去，而不是到這家公司已經接近垂死才去，且台積電無論是多小的工程師，在離開公司時都會簽下競業禁止。

至於如果傳言為真，羅唯仁真的帶走推進先進製程的相關數據到英特爾，未來是否存在超車台積電的可能性？

林偉智認為，目前英特爾的良率瓶頸還是在缺少客戶，因此沒有太多晶圓代工實戰經驗，如果有關鍵的技術再加上多樣的客戶，對於英特爾就真的會有幫助。

供應鏈人士指出，台積電雖然在美國投資了1650億美元，但也會擔心美國要的更多，因此英特爾的存在有其必要性，需讓它維持在不會倒閉，又不夠強的狀態下，才能夠不讓台積電陷入壟斷的風險，以及被華府乃至各國再次盯上的可能性。