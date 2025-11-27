英特爾挺台積電叛徒羅唯仁 龔明鑫：不是一方說了算

羅唯仁遭爆退休前帶走2奈米等先進製程等資料回鍋英特爾，台積電已正式提告，英特爾則發聲明否認，聲稱目前無跡象顯示台積電指控具可信度。龔明鑫回應，不是任何一方說了就算。（圖：行政院提供）

台積電前資深副總經理羅唯仁遭爆退休前帶走2奈米等先進製程等資料回鍋美國晶片大廠英特爾，台積電已正式提告，英特爾發聲明否認，並聲稱目前無跡象顯示台積電指控具可信度。經濟部長龔明鑫今（27）日回應，相關事證須由檢調調查、法院認定，不是任何一方說了就算。

經濟部今天舉行例行業務會報，龔明鑫於會前接受訪問時提到，這起案件涉及國安與核心關鍵技術，台灣高檢署智財分署已經主動介入調查；對於台積電主張遭侵害的營業秘密部分，若有需要，政府會提供必要協助。

廣告 廣告

外界關切行政單位對國安法是否有著力點，龔明鑫指出，依規定，哪些半導體技術屬國家關鍵技術由經濟部認定，未經核准不得在國外實施；若羅唯仁將資料或技術帶往海外使用，經濟部將可提供相關認定供司法機關判斷，但目前尚未接獲檢調單位請求協助。

至於羅唯仁獲選的工研院院士資格是否將被撤銷，龔明鑫昨天表示，工研院已啟動撤銷院士頭銜的程序，龔明鑫今天對此說明，工研院院士屬榮譽職，本是表彰業界貢獻，當初制度設計未預想到可能需撤銷，因此沒有既定程序；如今面臨相關情況，必須建立機制，目前正由工研院擬定中，預期完成時間不會太久。