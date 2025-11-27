英特爾挺羅唯仁 經長：非一方說怎樣就怎樣

▲龔明鑫今（27）日受訪表示，該案待檢調調查及法官認定，「不是某一方說怎麼樣就怎麼樣」；至於洩密造成的衝擊，仍認損害有限。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台積電前資深副總經理羅唯仁疑似帶著機密轉任英特爾（Intel），日前遭台積電正式提告，但英特爾昨（26）日發聲明力挺，英特爾執行長陳立武更稱有關機密轉移的指控毫無根據。經濟部長龔明鑫今（27）日受訪表示，該案待檢調調查及法官認定，「不是某一方說怎麼樣就怎麼樣」；至於洩密造成的衝擊，仍認損害有限。



羅唯仁退休前疑似利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，「帶槍投靠」老東家英特爾，日前遭台積電提告。對此英特爾頻繁護航羅唯仁，認為其誠信正直的人格、領導能力及技術專業，在半導體產業界廣受推崇。



陳立武也說，公司會力挺羅唯仁，並稱有關機密轉移的指控毫無根據，相當於直接與台積電對槓。

龔明鑫受訪時表示，所有的相關事證還是要檢調來調查，最後認定還是由法官來認定，不是說某一方面說怎麼樣就是怎樣，目前羅唯仁正面臨高檢署《國安法》調查，以及台積電所提出的《營業祕密法》官司，經濟部將會尊重檢調、法院調查及認定。

媒體關注羅唯仁具美國籍，恐增添追訴難度，龔明鑫則回應表示，除了人身刑責外，還涉及財產問題，當事人在台灣應仍有資產，這部分將交由司法處理。

此外，針對撤銷羅唯仁工研院院士頭銜程序。他補充，表示院士屬於榮譽職，當初未曾預想到會有需要撤銷的情況，工研院正在擬定撤銷機制，相信不會花太長時間。

