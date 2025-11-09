英特爾提告前員工！疑竊1.8萬份「Top Secret」文件 恐違商業機密法
[Newtalk新聞] 美國晶片巨頭英特爾（Intel）近日向華盛頓州西區聯邦地方法院提起訴訟，指控前羅姓員工在離職前竊取公司約1萬8千份內部機密文件，其中部分文件被標註為「Intel Top Secret」，涉及半導體設計與生產核心技術。
根據《WestLaw》報導，英特爾於10月31日正式起訴，指羅姓前員工自2014年起在公司任職電子設計自動化（EDA）軟體工程師，負責半導體設計與驗證相關開發工作。今年7月7日，英特爾通知他將於7月31日終止聘用；但在最後工作數日內，他被發現從公司帳號下載並轉移了近1萬8千份資料至個人儲存裝置。
英特爾表示，這些資料包含「高度技術性產品與製程資訊」，部分文件屬最高等級的機密。公司發現異常後立即啟動內部調查，並於8月至10月多次嘗試聯繫羅姓男子，但對方始終未回應。訴狀指出：「羅的持續沉默顯示他無意履行任何與公司合作的義務。」
《朝鮮日報》報導補充，英特爾已向法院申請禁制令，要求羅姓男子立即歸還所有機密資料，並禁止其使用、傳輸或銷毀相關證據。英特爾同時依據《美國商業機密保護法》（Defend Trade Secrets Act）及《華盛頓州商業機密法》提告，並要求至少25萬美元（約新台幣774.5萬元）的賠償金與損害賠償。
