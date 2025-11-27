英特爾撐羅唯仁 否認牽涉營業秘密

▲台積電前資深副總羅唯仁遭控離職後帶走機密轉任英特爾，英特爾執行長陳立武（圖）回應全力支持羅唯仁，否認任何智慧財產權外洩。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電正式對前資深副總羅唯仁提告後，引爆外界對「技術外流」的高度關注。對此，英特爾執行長陳立武首度親自回應，強調羅唯仁加入公司並不存在「智慧財產權轉移」問題，並表示會「全力支持」他的任用。

台積電於25日向台灣智慧財產及商業法院提出訴訟，指控前資深副總羅唯仁離職後，隨即轉任英特爾執行副總裁一職，並質疑他「高度可能使用或洩漏台積電營業秘密」，因此依據競業禁止及相關法律採取法律行動。

外媒Wccftech報導指出，英特爾執行長陳立武在一封內部備忘錄中，明確向員工表態支持羅唯仁，並指所有指控「毫無根據」。他強調，英特爾遵守嚴格的內控和公司政策，不會使用第三方的機密資料或營業秘密。

陳立武表示，從目前掌握的資訊來看，英特爾不認為羅唯仁涉及任何違規情事。他也強調，羅唯仁在英特爾任職18年，對晶圓製程研發相當熟悉，此次重返公司是英特爾技術轉型布局的一部分。

報導也分析，儘管外界擔心技術外流，但英特爾與台積電的技術路線存在多項差異，例如英特爾更早導入高數值孔徑EUV、PowerVia及 RibbonFET等架構，兩家公司在製程策略上並不完全相同。羅唯仁的加入，對英特爾最大的意義在於供應鏈與客戶需求的掌握，而非技術移轉。

不過，在英特爾力挺之下，這起爭議仍使兩大晶圓巨頭面臨高敏感度的人事風暴。台積電與英特爾後續的法律與產業角力，將持續受到外界關注。

