英特爾暴漲1.4倍後 川普：可能不加碼

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普再度把英特爾（Intel）拉上檯面當「政績」宣傳，強調自己出手介入後，這家美國晶片大廠的市場評價明顯回升；不過他也釋出訊號，未必會持續加碼投資英特爾，並稱政府也在評估其他企業的投資可能。

外電整理，川普先前曾在Truth Social公開力挺英特爾與執行長陳立武，並主張政府應持續支持這家「美國本土晶片代表」。在此背景下，美國政府投資並取得英特爾接近10%股權，成為其最大股東；同時輝達、蘋果等釋出合作訊號，英特爾在AI與先進製程戰局中被拱上前線。

而英特爾在CES期間端出新一代產品藍圖，並把18A視為關鍵製程節點，同時，也提到14A預計在2027年量產。

英特爾近6個月股價大漲超過1.4倍，13日更大漲7.3%，成為美股最受代表的科技股之一。

