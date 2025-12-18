英特爾最新製程竟測試與中國關係密切設備 共和黨議員痛批：將迅速抹煞美AI晶片優勢

英特爾執行長陳立武上任後，傳出已測試與中國關係密切的ACM Research晶片設備。路透社資料照片



路透社日前報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）的新任執行長陳立武上任後，已向半導體設備商ACM Research取得設備並進行測試，正評估是否採用；而ACM與中國關係密切，已有兩間子公司因協助中國政府而遭美國制裁。多位共和黨籍議員譴責，英特爾可能嚴重危害美國國家安全。

陳立武今年3月上任，因被指與中國關係密切，美國總統川普（Donald Trump）8月間曾施壓要求他辭職。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）向路透社表示：「美國的晶片製造竟測試與中國相關的設備，這等同敞開大門，讓（中國政府）有機會操控，甚至危害我們最先進的半導體生產能力。英特爾竟然願意拿國家與經濟安全冒險，極為惡劣。」

布萊克本呼籲國會通過她與其他議員的共同提案，禁止已獲政府數十億美元補助的晶片大廠在擴產計畫中使用中國製設備。

共和黨聯邦眾議員、眾院「中國問題特別委員會」主席穆倫納爾（John Moolenaar）表示，將中國製造設備引入美國工廠、是「抹煞美國在AI晶片及其製造工具領先優勢的最迅速方法」。

他表示：「英特爾因其與國家利益一致的企業定位，已獲得美國納稅人慷慨的資助，實在令人難以置信，英特爾竟會考慮採取這樣的行動，並可能因此危及美國的國家安全。」

路透社上週披露，英特爾已測試兩台ACM的「濕式蝕刻」（wet etch）設備，評估是否可用於英特爾最先進的製程節點「14A」。英特爾預計2027年初導入14A製程。

ACM Research執行長來自中國 在上海成立研發中心

ACM Research是由創辦人暨執行長王暉（David Wang）於1998年在美國加州成立。他擁有ACMR 57%可投票的股權。ACM的中文官網稱，王暉是美國公民，擁有中國永久居留權，曾獲上海「浦江人才計劃」補助。「浦江人才計劃」2005年啟動，是上海市補助海歸人士的計畫。

ACM旗下位於上海及南韓的兩家子公司，去年被美國政府列入禁止接收美國技術的名單。這些公司被認定協助中國政府將商用技術用於軍事發展，以及生產先進晶片或晶片製造設備。ACM否認這些指控。

路透社報導，ACM總部雖設於加州，但大部分研發工作仍在中國進行，2006年在上海設立研發中心。該公司2025年5月的投資人簡報中指出：「ACM 現已在中國上海張江高科技園區建立完整的研發、工程與製造體系。」

ACM客戶有多家遭美制裁企業

根據ACM網站近期一份簡報，該公司也出售設備給遭美國制裁的中國晶片製造商「長江存儲」、及中國軍方背景企業「長鑫存儲」。至於另一家遭美國制裁、被指與中國軍工體系有關的晶圓代工廠「中芯國際」，則是ACM的重要客戶，營收占比達14%。

美國政府已於今年8月入股英特爾，取得約10%的股份。路透社指出，英特爾身為一家政府部分持股的公司，竟考慮在最先進生產線中使用有子公司遭制裁的設備商生產的工具，引發了重大國安疑慮。

多位對中國立場強硬的人士警告，這可能導致英特爾敏感技術外流至中國的風險，也可能導致西方盟國可信賴的設備供應商被取代，甚至存在北京進行破壞行動的風險。

英特爾拒絕證實是否已測試ACM的設備用於14A，但重申目前製程中並未使用ACM設備，且遵循美國法律規範。

ACM則已證實，該公司已向美國客戶「銷售並交付多台由亞洲營運單位生產的設備」，並已揭露曾向一家「總部位於美國的大型半導體製造商」出貨三台設備，目前正進行測試，其中部分已達到效能標準。

