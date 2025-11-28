英特爾有何底氣挺羅唯仁？專家曝台積電高層私下態度：魏哲家可不是吃素的

​台積電25日正式對前資深副總經理羅唯仁提告，指控他在7月底退休時疑似攜出大量先進製程資料，並於10月底加入英特爾擔任執行副總裁，恐涉及營業秘密外洩。英特爾執行長陳立武表示，公司「全力支持」羅唯仁加入英特爾，並否認其行動與技術移轉有關。對此，科技專家許美華指出，看來面對台積電出手，英特爾與陳立武準備來硬的，然而，她提到，現在晶片市場上，台積電沒有英特爾不會怎麼樣，反而是英特爾非常需要台積電。

許美華撰文指出，在台灣這邊，台積電法務已經展開行動，國內提告應該只是第一步，不要小看台積電的法務團隊，其中一堆美國律師資格，還有台灣檢察官出身。同時，檢調單位針對半導體機密外洩的國安調查也已展開，工研院也啟動撤銷羅唯仁院士資格的作業。

台積電高層評羅唯仁行徑：不友善、不守法、不道德

許美華強調，這個事件，在台積電內部已經引起公憤。尤其是羅唯仁利用職權，在被調離開研發部門之後，還持續叫工程師跟他報告，最後還影印一堆先進製程資料帶走，顯然是刻意搜集情報，更讓工程師憤憤不平。

許美華提到，台積電友人私訊她說，台積高層有人很不高興，對此事給了3個字的評語，「Unfriendly（不友善）、Unlawful（不守法）、Unethical（不道德）」。在這一行，守法守信是基礎，台積電從張忠謀以來，一直強調公司的理念就是「誠信正直」，羅唯仁這次的行為，完全是反面教材。英特爾、陳立武當然可以強硬，但是，在現在的晶片生意場上，台積電沒有英特爾是不會怎麼樣，反而是英特爾非常需要台積電。

許美華指出，英特爾與英特爾執行長陳立武（見圖）當然可以強硬，但是在現在的晶片生意場上，台積電沒有英特爾是不會怎麼樣，反而是英特爾非常需要台積電。（資料照，魏鑫陽攝）

魏哲家幽默親和 許美華：處理要事時可不是吃素的

許美華表示，很多人都說CC魏（現任台積電董事長魏哲家）是「嘻嘻魏」，說話風趣幽默、總是笑臉迎人，但如果真的認識魏哲家，就會知道他雖然為人和善，但處理要事的時候，他可不是吃素的。台積電要怎麼回應英特爾陳立武的強硬手段，商場上有很多方法，台積電甚至不需要停掉英特爾的訂單，只要在價格、產能上，對AMD執行長蘇姿丰好一點，對英特爾就是硬傷。

