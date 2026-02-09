英特爾有呼吸了嗎？盤點陳立武上任1年總改革 財訊副總編林宏達：仍得依賴台積電

英特爾在去年美國總統川普入股至今，股價已成長超過一倍，財經雜誌《財訊》指出，英特爾執行長陳立武已就任近1年，過去這1年英特爾現金幾乎見底，但憑藉裁員、賣公司以及美國政府投資撐了過去。對此，財經專家阮慕驊與《財訊雙週刊》副總編輯、報導作者林宏達今（9）日在節目《財經一路發》，分析陳立武改革下的英特爾未來。

林宏達表示，在2026年初實現量產的英特爾18A製程，約等同於台積電3奈米，但英特爾在此次法說會後股價大跌，因為半導體不是只有技術這麼簡單，還有公司財務問題。在討論英特爾與台積電時，也必須拿出財務數字觀察。

林宏達指出，過去1年，陳立武「救火」要讓公司活下去，最新一季英特爾每股盈餘是負0.12，但股價位階相當高。陳立武上任至今，英特爾在損益兩平邊緣，他就任首年的改造就是將公司「錢流出去」的狀況進行改善，並認為過去英特爾財務狀況如此之差，就是因為財務紀律不佳。

林宏達表示，陳立武並未要求英特爾在自家產品上，完全使用自造晶片，仍有部分為台積電生產。英特爾官方提到，其伺服器晶片會全部都是英特爾自己的製程，這是因為伺服器的毛利較高；但在商用部分，為了與輝達等對手競爭、追求市占率，不可能將過高抬價，因此還是借助台積電生產來降低成本。

林宏達續指，雖然英特爾有了18A製程，但還是需要台積電的幫忙，因為英特爾不能、也沒有資金去自建更多產能；同時英特爾在去年改造了整個高階團隊，就是希望在先進封裝上，能夠吃下台積電外溢的訂單。

林宏達指出，英特爾的EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）技術因為成本較低，在先進封裝上價格較台積電便宜，儘管先進製程方面仍未趕上台積電的腳步，但英特爾現在最重要的，就是抬升產能利用率，透過先進封裝吸引客戶，進而推銷更多技術。

