英特爾有呼吸了嗎？盤點陳立武上任1年總改革 財訊副總編林宏達：仍得依賴台積電
英特爾在去年美國總統川普入股至今，股價已成長超過一倍，財經雜誌《財訊》指出，英特爾執行長陳立武已就任近1年，過去這1年英特爾現金幾乎見底，但憑藉裁員、賣公司以及美國政府投資撐了過去。對此，財經專家阮慕驊與《財訊雙週刊》副總編輯、報導作者林宏達今（9）日在節目《財經一路發》，分析陳立武改革下的英特爾未來。
林宏達表示，在2026年初實現量產的英特爾18A製程，約等同於台積電3奈米，但英特爾在此次法說會後股價大跌，因為半導體不是只有技術這麼簡單，還有公司財務問題。在討論英特爾與台積電時，也必須拿出財務數字觀察。
林宏達指出，過去1年，陳立武「救火」要讓公司活下去，最新一季英特爾每股盈餘是負0.12，但股價位階相當高。陳立武上任至今，英特爾在損益兩平邊緣，他就任首年的改造就是將公司「錢流出去」的狀況進行改善，並認為過去英特爾財務狀況如此之差，就是因為財務紀律不佳。
林宏達表示，陳立武並未要求英特爾在自家產品上，完全使用自造晶片，仍有部分為台積電生產。英特爾官方提到，其伺服器晶片會全部都是英特爾自己的製程，這是因為伺服器的毛利較高；但在商用部分，為了與輝達等對手競爭、追求市占率，不可能將過高抬價，因此還是借助台積電生產來降低成本。
林宏達續指，雖然英特爾有了18A製程，但還是需要台積電的幫忙，因為英特爾不能、也沒有資金去自建更多產能；同時英特爾在去年改造了整個高階團隊，就是希望在先進封裝上，能夠吃下台積電外溢的訂單。
林宏達指出，英特爾的EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）技術因為成本較低，在先進封裝上價格較台積電便宜，儘管先進製程方面仍未趕上台積電的腳步，但英特爾現在最重要的，就是抬升產能利用率，透過先進封裝吸引客戶，進而推銷更多技術。
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
2奈米、CoWoS鎖死全球算力需求！台積電進場買點曝光
[Newtalk新聞] AI浪潮持續擴散、資金聚焦具備長線成長能見度的背景下，市場熱搜標的已明顯從短線題材轉向「能真正交出獲利成績單」的核心供應鏈。以下是國泰證期整理解析本周聚焦的個股，涵蓋 AI 先進封裝、液冷散熱、高速傳輸、低軌衛星、先進製程與傳統產業落底反轉等關鍵趨勢。 台積電 2026年營收年增率上調至30%與資本支出擴張，反映出先進製程需求已進入爆發期，而非短暫過熱。其在2奈米領先地位與CoWoS封裝的寡占優勢，使其成為高護城河的企業，建議回檔至1730時分批佈局進場。 聯發科 聯發科正成功擺脫單一手機市場的景氣循環，轉型為全球AI ASIC的核心供應商。執行長蔡力行將資料中心ASIC視為「十年最重要戰場」，並預期2026年營收突破10億美元。但短線手機市況逆風，短線上建議保守操作。 鴻海 鴻海2026年1月營收繳出年增35.5%的歷史最強元月表現，證明其已轉型為AI基礎設施的全球領導者。AI伺服器與雲端產品的拉貨動能完全抵銷了智慧型手機的淡季效應。鴻海股價近期表現疲軟，建議待拉回至206.5時，分批偏多操作。 欣興 將2026年資本支出大幅調升至254億元，展現對AI高階載
高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」
日本眾院大選結果出爐，首相高市早苗領導自民黨狂掃316席，創二戰後單一政黨突破2/3席次歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體產業」受惠於政府大力支援與AI趨勢，以及體質轉型的「五大商社」在股神巴菲特加持下，將是最大贏家。投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利，掌握日本市場的成長動能。然而，仍需留意財政支出、日圓弱勢及地緣政治風險。
台股洗盤別慌！法人估蛇年封關前「蹲低跳高」 鎖定2族群卡位馬年紅包
台股在蛇年封關前夕遭遇「大洗盤」，2/6 盤中驚現逾 600 點急殺後上演驚人急拉，雖然周線遺憾收黑終止連 7 紅，但在投信翻多回補與 AI 基本面支撐下，多頭火種並未熄滅。隨著 2026 年先進封裝與記憶體缺貨題材持續
1分鐘讀財經》MSCI放榜撞期封關日！散戶注意「2檔記憶體黑馬」成大贏家
小編今天（9）日精選5件國內外重要財經大事。台股農曆年封關前最後三個交易日，MSCI季度調整將於2月11日封關當日登場，扮演台股金蛇年壓軸好戲。統一投顧、兆豐國際投顧一致預料，台股權重本次將獲調升，其中，南亞科、華邦電等有機會新納入成份股，南電、旺矽、健鼎亦有機會成為新成份股，反觀既有成份股的豐泰、正新，則有被剔除的風險。
該不該抱股過年？從歷史經驗看勝率
[NOWnews今日新聞]2026年農曆春節倒數計時，台股剩3個交易日就封關，投資人又面臨「該不該抱股過年」的年度難題。根據台灣證券交易所統計，過去10年台股開紅盤後5日的正報酬機率高達8成，平均漲幅...
美股資金大轉向！這「三大板塊」成2026開年最強黑馬
科技股重挫、比特幣寒冬未退之際，美股資金悄然轉向能源、必需消費品與原材料等傳統產業。埃克森美孚、好市多、沃爾瑪等股價強勢上漲，反映 AI 投資效應外溢至實體經濟，市場風格與投資主流正出現關鍵轉折。
《國際金融》貝森特談金價暴漲 源自中國交易「失序」
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國財政部長貝森特(Scott Bessent)說，黃金市場在上周大幅波動，中國交易員是原因之一。他認為，中國市場有點「失序」，相關監管機關不得不提高保證金，因此金價在他看來有些像是一輪投機性的暴漲行情。 在面對有關金價出現創紀錄上漲的問題時，貝森特在福斯新聞(Fox News)表示：「黃金的走勢是這樣，中國那邊情勢有點不守規矩」，「他們不得不提高保證金要求。因此在我看來，黃金價格有點像是一場典型的投機性井噴行情」。 其它金價上漲的重要因素包括投機性買盤、地緣政治動盪，以及對聯準會獨立性的擔憂，此外美元匯率創下自1月初以來的首次單週上漲，都在推升黃金。 貝森特也提到聯準會的政策走向，他預計，關於努力縮減資產負債表，央行將會謹慎行事。他不指望聯準會將迅速採取縮表行動，他認為官員們可能會靜觀其變，至少花一年時間來決定他們下一步行動。之前華許曾經批評聯準會的債券購買行動。 貝森特另外指出，川普總統提名華許(Kevin Warsh)為下一任聯準會主席，他將非常的獨立，但需要注意的是，聯準會是對美國人民負責。 在上周四舉行的參議院聽證會上，貝森特對國會議員表示，如果
黃仁勳一句話點火！美股站上5萬點大關 專家曝AI投資2炸彈未拆：4巨頭還在跌
美股道瓊在上週五強勢反彈並首度站上五萬點大關，看似投資情緒回穩；但接下來還是要看能不能站穩五萬大關，維持成功的前高壓力突破型態就能海闊天空持續往上。財經專家「王董大盤籌碼」在臉書發文指出，投資人對於AI資本支出的疑慮，在輝達執行長黃仁勳一句話點火美股之下，帶動半導體供應鏈反彈，不過風險並未完全解除，AI供應鏈起飛，但這美股4大巨頭仍在逆境中。王董大盤籌碼表......
百貨業洗牌3》從D-ONE到漢神洲際 2026年四大黑馬引爆戰場
2026年可說是台灣零售史上的「…
台積電ADR強彈台指期衝 台股開盤漲逾8百點！ MSCI季調公布台股拚三萬兩亮麗封關
道瓊指數2月6日強彈逾1200點、突破50000點大關，費城半導體指數大漲5.7%，輝達等晶片股價飆升，台積電ADR漲幅達5.48%，台股本周2月11日封關，當天MSCI（明晟）也將公布最新季度和權重調整。法人看好，在台指期先漲820點，收復三萬兩千大關關後，台股蛇年有望亮麗封關。
台股籌碼小回補 明開盤前1隱憂必看
台股週五上演戲劇化反彈，盤中一度重挫逾600點後收斂跌幅，終場小跌18.35點，收31782.92點。本週週線終止連7紅，下跌280.83點，三大法人合計賣超1360.23億元，其中外資賣破千億，僅投信轉為買超313.63億元。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，美股震盪與年前結帳賣壓恐使台股下週震盪整理，但看好AI大廠營運展望與年後MWC、Nvidia GTC等利多，中長期多方架構不變。建議投資人年前可低接晶圓代工、AI伺服器、半導體設備等績優股，迎接馬年紅包行情。
台灣虎航董事長黃世惠兩招獨門技 打造亞洲區域航線首選
台灣虎航邁入第二個十年轉型關鍵時刻，由首位女性董事長黃世惠領軍，2025年繳出營收創新高的成績，2026年開局提出「領航四部曲」，包括砸下近400億元引進A321neo租機11架、購機4架，以聯航轉機合作模式，首度將航點延伸至日本第二個城市，黃世惠宣告，目標將帶領虎航從「區域低成本航空」轉型為「亞洲區域航線首選品牌」。
收盤／台積電飆35元！台股大漲621點站回32000 CPO、記憶體帶頭衝
在美股四大指數齊揚、道瓊指數首次站上五萬點的激勵下，今（9）日台股強勢跳空開高，盤中多頭買盤持續灌注，終場加權指數大漲621.7點，收在32,404.62點，漲幅達1.96%，成交值達6,308億元；櫃買指數也同步走揚，終場上漲2.03%，收296.62點，成交值達1,526億元，顯示中小型股全面回神，市場人氣大爆發。
又一檔飆股被抓去關！它列處置20分鐘撮合 今天起一路關到3月4日
櫃買中心（6）日公告，上櫃探針卡概念股雍智科技（6683）因股價短線波動劇烈，且符合多項異常交易指標，自今（9）日起列為處置股票，處置期間一路延續至3月4日止，並採取每20分鐘撮合一次的交易方式，市場資金進出將明顯受限。
台股當沖比 衝今年高點
台股蛇年封關在即，隨行情仍在歷史新高區附近震盪下，近來投資人偏向短線交易，特別是當沖比上周均值升至40.31%，居今年來...
聯發科太空佈局再傳捷報！聯發科攜手空中巴士、是德推動新世代衛星通訊技術創新
聯發科技、AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及 Keysight 於 Space Summit 2026 現場，正式簽署 5G/6G 衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄，共同攜手推動新世代衛星通訊技術創新。在2025年11月，聯發科技與歐洲太空總署（European Space Agency）、Eutelsat、Airbus Defence and Space、SHARP、工業技術研究院、Rohde & Schwarz 攜手合作，成功運用 Eutelsat 的 OneWeb 低軌衛星，完成了全球首次符合 3GPP R19 規範的 5G-Advanced 衛星寬頻實網連線。