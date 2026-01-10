英特爾本周飆逾15%…華爾街潑冷水：都散戶在瘋股價難撐住

英特爾執行長陳立武表示，英特爾正大力推進14A製程，暗示該製程至少有一名外部客戶。另一方面，在美國總統川普與陳立武會面等利多帶動下，英特爾股價本周大漲逾15%，但部分專家認為這股漲勢可能難以為繼。

英特爾1.4奈米級的14A製程預計2027年做好生產準備，早期版本的製程設計套件（PDK）今年初將交給外部客戶。陳立武在Intel News上傳至X的影片中說：「我們正大力推進14A…敬請期待，14A良率與智慧財產權組合將擁有巨大動能，提供客戶優質服務。」

值得注意的是，陳立武提到客戶時用的詞彙是「the customer」，暗示除了自家產品，英特爾晶圓代工事業也將至少為一名買家生產14A晶片。相較之下，英特爾18A製程一直未贏得需求可觀的單一大型外部客戶。

英特爾股價9日收盤大漲逾一成，報45.55美元，是2024年3月以來最高收盤水準，全周上揚15.7%。川普與陳立武會面並稱讚英特爾，以及Core Ultra系列3處理器點燃市場熱情，是英特爾股價本周表現亮眼原因。

不過，華爾街部分人士無法確定英特爾股價能否延續這股動能。瑞穗交易部門分析師克雷恩（Jordan Klein）表示，英特爾就旗下晶片架構與14A製程改善發表的樂觀言論很美好，但這些進展仍有好幾年的路要走，投資人已明白這點。

克雷恩對英特爾目前股價仍持懷疑態度，並透露機構投資人鮮少討論持有或想買英特爾股票，該股動能似乎大多來自散戶。克雷恩也表示，記憶體零組件價格不斷上漲，對英特爾個人電腦（PC）事業構成風險。

