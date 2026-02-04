英特爾爭奪AI話語權 挑戰不少

英特爾要加大AI加速器的投資力道，瞄準資料中心應用的龐大市場，外界認為，面對強敵輝達與超微，還有不少挑戰。

英特爾在CPU領域的地位，雖然持續遭遇超微與安謀陣營的挑戰，不過目前依然穩居龍頭地位。其利用自家18A製程打造的CPU產品，正要在今年展現銷售力道，如果能夠順利打下更多江山，可為英特爾其他業務發展提供基本支撐。

英特爾這幾年其實已經發展過幾代AI晶片產品，只是在市場上的聲勢不敵輝達與超微，所以目前在AI晶片市場的地位，不如在CPU市場上來得有話語權。

英特爾想在AI晶片重振聲威，首先必須考慮要利用自家製程，還是要利用台積電等外部製程。目前輝達與超微的晶片大致上都是利用台積電（2330）製程，如果英特爾想用自家製程來打造AI晶片，就得評估相關產品推出後是否能與競爭對手匹敵。

此外，輝達AI晶片生態系已相當強大，並把觸角延伸到周邊元件，英特爾想在AI晶片市場殺出一條血路，也需更積極拉攏供應鏈夥伴，打造更健全的生態系統。

