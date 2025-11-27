英特爾發聲明力挺羅唯仁 不認指控有任何根據！強調人才流動是普遍現象

英特爾發聲明力挺羅唯仁，強調「人才的流動是業界普遍現象」。路透社



台積電週二傍晚宣布對前資深副總羅唯仁提告，認為羅唯仁離職後，即前往英特爾擔任執行副總裁，可能洩漏台積電營業秘密及機密資訊予英特爾，因此採取法律行動。英特爾在沉寂一天後，於當地時間26日下午發出聲明表示，「根據目前掌握的資訊，沒有理由相信外界針對羅唯仁的指控具有任何根據」；並強調「人才在企業間的流動是業界普遍且健康的現象，這次情況也不例外」。

英特爾聲明指出，在執行長陳立武的領導下，英特爾正重振其工程導向、客戶至上的企業文化，並聚焦於強化x86架構實力、打造值得信賴的美國晶圓代工服務，以及加速推進人工智慧策略。

英特爾表示，「作為這項轉型的一環，我們歡迎羅唯仁重返團隊。他先前在英特爾服務18年，專注於晶圓製程技術的研發，之後加入台積電，持續深耕相關領域。羅唯仁以其誠信、領導力與技術專業，在整個半導體產業備受推崇」。

英特爾表示，該公司一向秉持嚴格的政策與管控措施，明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴格遵守相關承諾。根據目前掌握的資訊，沒有理由相信外界針對羅唯仁的指控具有任何根據。

英特爾指出，半導體產業發展至今，自由工作、運用自身技術專長、在企業間流動一直是產業創新的基石。人才在企業間的流動是業界普遍且健康的現象，這次情況也不例外。英特爾將繼續專注於使命，並對團隊的誠信和高標準深具信心。

