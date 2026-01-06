英特爾發表首款18A製程處理器 筆電最快1月27日上市

（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯5日專電）晶片大廠英特爾（Intel）今天在美國消費性電子展（CES）正式發表新一代Core Ultra 3系列處理器，為首批採用英特爾18A製程技術的處理器產品。首批搭載該處理器的筆電最快將於1月27日開始出貨。

美國消費性電子展明天將正式登場，展前一天，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、英特爾（Intel）執行長陳立武、超微（AMD）執行長蘇姿丰亮相揭示半導體新技術。

英特爾的發布會由陳立武揭開序幕，他表示，英特爾實現承諾，在2025年底前開始出貨首批18A製程產品，Core Ultra 3系列晶片現在已進入正式量產，逐步拉高產能。

該系列基於Panther Lake架構打造，並首度採用18A製程。

英特爾資深副總裁強森介紹產品，表示搭載新一代處理器的筆電，性能表現顯著進步，尤其能夠更佳運行AI軟體，晶片產業和英特爾在2026年都站在戰略性的轉折點。

他說，Core Ultra 3系列產品效能比相較於上一代 Lunar Lake整體效能提升約60%。

路透社分析指出，對英特爾而言，此次發布具重要意義，因為這是首款採用18A製程、且進入大規模量產的產品，英特爾也希望藉此奪回先前被超微瓜分的市占率。（編輯：陳承功）1150106