英特爾發表Core Ultra系列3處理器 陳立武宣布：18A已於去年底量產

英特爾執行長陳立武在CES記者會指出，Core Ultra Series 3採用自家18A製程，已於去年底量產。取自Intel



英特爾今日（1/6）在CES消費電子展正式推出Core Ultra Series 3處理器系列，可用於200種PC產品，以及機器人、智慧城市、自動化、醫療保健等邊緣嵌入式和工業應用領域。英特爾執行長陳立武表示，Core Ultra Series 3採用自家18A製程，已於去年底開始量產。

陳立武於開場致詞指出，我們正處於一個運算被重新定義的時代，AI正在重塑從雲端到邊緣的每個工作流程，每個產業以及每一個設備。而英特爾的使命是讓智慧觸手可及、更有效率、更方便，且無所不在。

廣告 廣告

他提到過去一年，英特爾團隊不斷突破軟硬體架構、製造流程和核心優化的極限。如今已兌現承諾，他宣布，英特爾已於2025年底前交付首批18A產品，且完成超額交付，目前正全力推進三款Core Ultra Series 3晶片量產。

陳立武說，英特爾在技術上有了突破性進展，這些進展只有透過晶片設計、先進晶片製程和封裝技術的緊密結合才能實現。英特爾也與OEM合作夥伴和開放生態系統緊密合作，才能達成上述目標。

他表示，Core Ultra Series 3代表了一種全新的運算方式，專為人工智慧驅動的未來而設計，旨在賦能開發者、創作者和工程師，從而推動並實現性能和效率的巨大飛躍，Core Ultra Series 3的誕生象徵PC邁入下一個發展階段。

英特爾強調，Core Ultra Series 3處理器是首款基於18A工藝技術、在美國設計和製造的AI PC平台。該系列處理器將為來自全球領先合作夥伴的200多種PC設計提供支持，並將成為英特爾迄今為止應用最廣泛、全球覆蓋範圍最廣的AI PC平台。

英特爾資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理Jim Johnson表示，在Core Ultra第三代產品中，我們專注於提高能效，增加CPU性能，配備同類產品中更大的GPU，增強AI運算能力，並實現x86架構下可靠的應用程式相容性。

首批搭載英特爾Core Ultra Series 3處理器的消費性筆記型電腦將於1月6日開始接受預訂。這些系統將於1月27日起在全球發售，今年上半年將陸續推出更多產品線。而搭載英特爾Core Ultra Series 3處理器的邊緣運算系統將於2026年第二季開始上市。

更多太報報導

【晶圓三雄競逐2奈米】台積電已於新竹、高雄2地量產 英特爾CES發新品！三星首款2奈米手機將問世

【晶片美國隊】川普欲奪回50%半導體製造 英特爾、三星扮推手！爭搶台積電大單

英特爾發聲明「歡迎羅唯仁重返團隊」 強調人才自由流動 駁洩密指控毫無根據