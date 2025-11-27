英特爾稱指控無實質依據「力挺羅唯仁」 龔明鑫：不是某一方說了算

針對台積電前資深副總羅唯仁涉洩密一案，調查局已持搜索票到他的2處居所進行搜索，並查扣電腦等相關證物，檢察官也向法院聲請扣押羅唯仁股票及不動產獲准。而英特爾執行長陳立武表態歡迎羅唯仁回到英特爾，更強調針對指控沒有實質依據，會全力支持他。經濟部長龔明鑫則回應這事還是要由法官認定，並不是某一方說怎樣就怎樣。

台積電提告羅唯仁 檢察官扣押股票、不動產

台積電前資深副總羅唯仁日前離職，卻立即前往英特爾擔任執行副總裁，高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊。台積電已對羅唯仁提起民事訴訟，刑事部分高檢署分他字案調查，26號指揮調查局持搜索票搜索羅唯仁在台北市和新竹縣2處住所，並查扣電腦、隨身碟等相關證物。另外檢察官也聲請扣押羅唯仁的股票和不動產，也獲得法院核准。

不過英特爾執行長陳立武近期在公司內部備忘錄中表示，目前以掌握的資訊來看，針對羅唯仁的指控沒有實質依據，會全力支持羅唯仁，也歡迎他重返英特爾。對此，經濟部長龔明鑫則回應，相關事證還是要由檢調調查和法官認定，「不是說某一方面說怎樣就怎麼樣」，也指出哪些項目是屬於我國家關鍵技術，這範圍是由經濟部來認定。

不請自來？傳羅唯仁退休前1天仍參與機密會議

就算台灣法院判台積電勝訴，只要羅唯仁不回台灣，就一點辦法都沒有。另外，業界也傳出羅唯仁去年調任台積電企業策略發展部後，不用再管理研發組織，但仍會主動參加研發組織的閉門會議，甚至在退休前一天也不請自來參加先進製程最機密的研討會議，傳出內部是敢怒不敢言。如今爆出涉嫌竊取機密資料，面對全球晶片戰，業界爭搶人才，該如何處理也考驗台積電智慧！

台北／葉宣婕、陳建國 責任編輯／施佳宜

