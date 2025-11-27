英特爾聲明挺羅唯仁 龔明鑫：靜待司法認定

台積電前資深副總經理羅唯仁疑似帶著機密轉任英特爾(Intel)，遭台積電提告，而英特爾26日發布聲明力挺羅唯仁，強調以目前掌握的資訊，認為對羅唯仁的指控毫無根據。對此，經濟部長龔明鑫今天(27日)表示，此事仍待檢調調查及法官認定，「不是某一方說怎麼樣就怎麼樣」。至於洩密造成的衝擊，經濟部仍認為一個人造成的損害可能還是有限。

傳台積電已退休的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁退休前疑似利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，「帶槍投靠」老東家英特爾，因而遭台積電提告。

英特爾26日發布聲明，表示羅唯仁憑藉其誠信正直的人格、領導能力及技術專業，在半導體產業界廣受推崇。聲明還提到「根據目前掌握的資訊，我們認為針對羅唯仁的指控毫無根據」。

對此，經濟部長龔明鑫27日受訪時強調，不是由一方說法而定，相關事證仍須由檢調調查。龔明鑫說：『(原音)所有的相關事證還是要檢調來調查，最後認定還是由法官來認定，不是說某一方面說怎麼樣就是怎樣。因為他是分成兩個部分，一個是高檢署根據國安法來做調查；另外一個是營業祕密法，也在提起訴訟當中，我們就要尊重檢調也好，或者是法官、法院來做調查跟認定。』

針對媒體追問行政單位在《國安法》調查中是否有著力點，龔明鑫說明，經濟部負責定義半導體領域的「國家核心關鍵技術」，經濟部會在檢調偵辦過程協助認定，不過，目前檢調尚未要求經濟部說明。

媒體關注羅唯仁具美國籍，恐增添追訴難度，龔明鑫則回應表示，除了人身刑責外，還涉及財產問題，當事人在台灣應仍有資產，這部分將交由司法處理。

至於此案對台灣半導體競爭力的影響，龔明鑫表示，司法已展開調查，經濟部密切觀察對整體半導體生態系的影響，但初步評估仍維持「一個人造成的損害可能還是有限」的看法。

此外，龔明鑫日前表示工研院已經展開撤銷羅唯仁院士頭銜的程序。龔明鑫補充說明，表示院士屬於榮譽職，當初未曾預想到會有需要撤銷的情況，工研院正在擬定撤銷機制，相信不會花太長時間。(編輯：宋皖媛)