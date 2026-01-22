英特爾股價創四年新高！ 川普政府入股後已飆漲近115%

自美國川普政府入股英特爾（INTC）後，迄今收益率高達 115%。 圖：X @joinautopilot

[Newtalk新聞] 隨著市場期待英特爾（Intel）即將發布的第四季度財報，該公司股價周三（21 日）大漲 11.7% 至 54.25 美元，站上四年來新高。這不僅提升了投資人信心，也推動了整個半導體股上漲。除了英特爾外，其他主要晶片製造商如美光（Micron）和超微（AMD）也分別漲 7%、8%。

隨著美國總統川普在達沃斯（Davos）世界經濟論壇期間緩解了市場對美國可能對格陵蘭發動入侵的擔憂，美股主要指數同樣呈上漲趨勢。各界也關注，美國時間 22 日揭曉的財報表現，能否帶動英特爾延續漲勢。自川普政府入股後，該股已飆漲近 120%。

MarketWatch 等外媒報導，市場對英特爾 AI 晶片和晶圓代工業務的看法樂觀，分析師預估，英特爾 Q4 經調整每股盈餘（EPS）為 0.08 美元、營收 134 億美元。其中，客戶運算事業（含 PC 業務）預估貢獻 84 億美元、資料中心及 AI 部門貢獻 44 億美元。預期隨 AI 系統從簡單助理，演進為可自主規劃與執行任務的代理型架構，對 CPU 的需求將顯著增加。

繼記憶體後，CPU 也傳出將漲價消息，費半指數周三突破 8,000 大關，創下歷史新高，由超微、英特爾、安謀（ARM）領漲。

目前華爾街預期，隨著 AI 技術的持續發展，半導體業將迎來更多機會。KeyBanc 分析師 John Vinh 表示，超微下個月公布第四季財報，預期營收將超出市場預期，且財測可望上修，主要動能來自該公司用於 AI 伺服器 CPU 的強勁需求，尤其是最新「Turin」 資料中心的 CPU。

Vinh 指出，超微今年伺服器 CPU 產能幾乎已近售罄，隨著超大型雲端業者（hyperscalers）爭相鎖定產能，超微甚至可能將平均售價提高 10%～15%。他本月稍早也指出，超微的伺服器 CPU 業務今年至少可成長 50%。

