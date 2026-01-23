英特爾股價雪崩16％！拖累美股道指跌200點

▲美股23日開盤受到晶片大廠英特爾（Intel）股價雪崩16％拖累，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌270.29點，或0.55％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股23日開盤受到晶片大廠英特爾（Intel）股價雪崩16％拖累，主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌270.29點，或0.55％；標普500指數上漲0.55點，或0.02％；那斯達克指數上漲43.151點，或0.18％；費城半導體指數下跌70.05點，或0.87％。

根據《CNBC》報導，英特爾執行長陳立武週四在第4季財報電話會議上，坦言訂單需求相當強勁，但公司無法滿足全部需求，並稱英特爾的生產率還沒有達到他心中的標準。雖然英特爾公布的2025年第4季獲利和營收超出華爾街預期，但英特爾的股價還是應聲重挫。

廣告 廣告

分析師表示，在市占持續流失、缺乏明確的AI策略，以及晶片製造與封裝業務前景不明朗的情況下，目前仍然看不到英特爾清楚的前進路徑。

週三和週四美股連續兩天上漲，抹去了本週稍早的跌幅，但隨著今天再度陷入震盪，標普500指數恐將連續第二週下跌。若如此，標普500指數將是自去年6月以來首度連續兩週下跌。

國際情勢方面，美國與歐洲圍繞格陵蘭的爭端雖然有所降溫，但仍沒有完全緩解，恒達理財（Edward Jones）的經濟學家麥肯（James McCann）表示，「協議的具體細節仍不明朗，圍繞該島的地緣政治爭端也可能再度浮上檯面」，不過跟本週稍早相比，如今的情況已經足以讓投資人鬆一口氣。

麥肯指出，「值得注意的是，在風險性資產反彈之際，黃金仍守住了近日大部分漲幅；地緣政治不確定性加劇、對美國公共財政長期走向的憂慮，以及對聯準會施加的政治壓力升高之下，預期貴金屬將持續展現強勁走勢」。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

業績指引疲軟、晶片需求難滿足 英特爾股價一度挫13%

黃金價格將破5千美元！「10家投行」年度目標價預測曝

黃金價格狂飆！何時到達5000美元？全球金屬分析師紛給出目標價