英特爾能靠特斯拉Terafab反殺台積電？陸行之曝馬斯克行事作風：到時死更快

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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前曾表示，特斯拉Terafab專案，將攜手英特爾共同合作，採用英特爾先進的14A製程技術來製造晶片。知名半導體產業分析師陸行之於臉書發文表示，英特爾要是真跟馬斯克合作出資搞廠，大概也全要聽馬斯克的，重要人才被挖光光，若馬斯克玩不過台積電，把燙手山芋丟給英特爾，反而讓英特爾死得更快。

英特爾日前宣布與馬斯克旗下多家企業展開合作，共同投入Terafab先進晶圓廠計畫，參與計畫的企業包括特斯拉、SpaceX等企業。Terafab為垂直整合的半導體工廠，將邏輯、記憶體、封裝、測試和光罩生產整合在同一座廠房中，為實現馬斯克驅動在機器人和資料中心領域的雄心。

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陸行之指出，英特爾應該是出技術股免費換10到20%股權，TeraFab動輒每月10萬到100萬片產能，不是英特爾一起出資玩得起的，要是真跟馬斯克合作出資建廠，大概也全要聽馬斯克的，重要人才被挖光光，到時候馬斯克玩不過台積電，把燙手山芋丟給英特爾，反而讓英特爾死得更快。

陸行之分析，若英特爾籌資繼續進行14A製程是可行的，但自己出20%至30%重資參與TeraFab合作投資，跟馬斯克一起瘋，會死得比較快。馬斯克要節省成本有核心優勢，最好主要設備，材料都能自己來研發製造，這些占半導體產業製造成本近80%以上，舊技術都是30年以上的積累，新技術還一直在堆疊上去。

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