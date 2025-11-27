英特爾表態挺羅唯仁 龔明鑫：不是一方說了算

（中央社記者曾筠庭台北27日電）台積電前資深副總經理羅唯仁退休後前往英特爾任職，引發外界關注機密外流風險。台積電日前正式向羅唯仁提告，英特爾則發聲明否認，稱目前無跡象顯示指控具可信度。對此，經濟部長龔明鑫今天表示，相關事證須由檢調調查、法院認定，「不是任何一方說了就算。」

經濟部今天舉行例行業務會報，龔明鑫於會前受訪時說明，此案涉及國安與核心關鍵技術，高檢署已主動介入調查；至於台積電主張遭侵害的營業秘密部分，若有需要，政府會提供必要協助。

外界關切行政單位對國安法是否有著力點。龔明鑫表示，依規定，哪些半導體技術屬國家關鍵技術由經濟部認定，未經核准不得在國外實施；若羅唯仁將資料或技術帶往海外使用，經濟部將可提供相關認定供司法機關判斷，但目前尚未接獲檢調單位請求協助。

此外，外界關注羅唯仁獲選的工研院院士資格是否將被撤銷。龔明鑫昨天表示，工研院已啟動撤銷院士頭銜的程序，他今天補充說明，工研院院士屬榮譽職，本是表彰業界貢獻，當初制度設計未預想到可能需撤銷，因此沒有既定程序；如今面臨相關情況，必須建立機制，目前正由工研院擬定中，預期完成時間不會太久。（編輯：張均懋）1141127